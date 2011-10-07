KCK operasyonu: 37 tutuklama

T24 - PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 41 kişiden 37'si tutuklandı.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 15. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen 41 kişinin sorguları tamamlandı.



Mahkeme, bu kişilerden 37'sinin tutuklanmasına karar verirken, 4 kişi serbest bırakıldı. Adliyeye çıkarılan 43 kişiden 2'si, savcılık sorgularının ardından serbest kalmıştı.



PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 56 kişi de Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 56 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Bu kişilerin adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul özel yetkili cumhuriyet savcılarına ifade vermeleri bekleniyor.





