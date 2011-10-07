T24 LogoT24 Logo
Gündem

KCK operasyonu: 37 tutuklama

PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınarak mahkemeye...

07 Ekim 2011 03:00

T24 - PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 41 kişiden 37'si tutuklandı.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 15. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen 41 kişinin sorguları tamamlandı.

Mahkeme, bu kişilerden 37'sinin tutuklanmasına karar verirken, 4 kişi serbest bırakıldı. Adliyeye çıkarılan 43 kişiden 2'si, savcılık sorgularının ardından serbest kalmıştı.

PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 56 kişi de Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 56 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Bu kişilerin adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul özel yetkili cumhuriyet savcılarına ifade vermeleri bekleniyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24