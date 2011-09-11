KCK operasyonu: 11 BDP'li tutuklandı

T24 - Adana'da KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında BDP Adana il ve ilçe başkanları, parti yöneticileri ile emekli 3 imamın da bulunduğu 17 kişiden 11'i tutuklandı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Eylül'de 18 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu operasyonda aralarında BDP İl Başkanı Zeki Karataş, İl Başkan Yardımcısı Esma Ece, Seyhan İlçe Başkanı Refik Bayar, Dicle Haber Ajansı muhabiri Hamdullah Keser ve emekli 3 imamın da aralarında bulunduğu 17 kişiyi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, 'Korsan gösteriler düzenleyerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve teşvik etmek suretiyle güvenlik güçlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, vatandaşlara ait araçlara ve işyerlerine taşlı, sopalı ve molotoflu saldırı, esnafa zorla kepenk kapattırma eylemlerini organize etmek' suçlamasıyla dün adliyeye sevk edildi.Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden BDP Seyhan İlçe Başkanı Refik Bayar ve 5 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen BDP Adana İl Başkanı Zeki Karataş, bazı parti yöneticileri ve 'sivil itaatsizlik' eylemleri kapsamında PKK tarafından imam olarak görevlendirilen zanlılarında da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı.



Geç saatlere kadar süren yargılamada, şüphelilere destek vermek amacıyla adliyeye gelen, aralarında BDP Adana Milletvekili Murat Bozlak'ın da yer aldığı gruptan bazı kişiler, bölgede güvenlik önlemi alan çevik kuvvet polislerine hakaretler yağdırıp, mahkeme kararını protesto etti. Grup daha sonra dağıldı.

