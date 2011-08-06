KCK: Öcalanın özgürlüğü çözümü sağlar

T24 - KCK’dan yapılan açıklamada Öcalan’ın özgürce hareket etmesine imkan tanınmadığı sürece demokratik çözümün olmayacağı savunuldu.



PKK’ya yakın bir internet sitesinde KCK imzasıyla yayınlanan açıklamada, “tek taraflı bir ateşkesin çözüm sağlamayacağı” savunuldu.



Açıklamada ‘’Erdoğan hükümeti, Silvan operasyonunda çıkan çatışmayı gerekçe yaparak kendi deyimiyle yeni strateji ve taktiklerle bir saldırı dönemini başlattığını ilan etmiştir” denildi.



İmralı’da yatan terörist Abdullah Öcalan’ın “özgür hareket etmesine imkan sağlanması” istenen açıklamada, “Bu şartlar altında demokratik çözüm gelişmeyeceği açıklık kazanmıştır’’ denildi.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Sağlık, güvenlik ve özgür hareket etme ortamını yaratmalıdır. Aksi takdirde hiçbir açıklama bizim için ikna ve tatmin edici olmayacaktır.’’





