KCK: Milyonlar sokaklardan ve mücadele alanlarından çekilmemeli

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, Kobanê’de Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) saldırıları üzerine Türkiye ve Avrupa’da devam eden eylemler için “Halkımız haklı ve meşru mücadelesini zafere kadar yüksek bir kararlılıkla sürdürmelidir. Milyonlar sokaklardan ve mücadele alanından çekilmemelidir. Halkımız; mücadeleden atılacak her geri adımın önümüzdeki günler, aylar ve zamanlarda daha büyük bedellere mal olacağı bilinciyle hareket ederek, mücadelesini kesintisiz yükseltmelidir” ifadeleri kullanıldı.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

Yazılı bir açıklama yayınlayan KCK Eşbaşkanlığı, “Kobanê’de halkımıza karşı geliştirilen soykırım ve katliama karşı Kuzey Kürdistan ve Avrupa’da halkımızın 2 gündür ortaya koyduğu direnişi saygıyla selamlıyoruz” dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı açıklamasında şunları belirtti:

“Kürt halkının özgürlük kazanımlarını koruma ve Kobanê’de halkımıza karşı geliştirilmek istenen soykırıma karşı canları pahasına direnerek kahramanca şehit düşen bu değerli insanlarımızı saygıyla anıyor ve anılarına bağlılığımızı, halkımızın özgürlük mücadelesini zaferle taçlandırma temelinde sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. Şehitlerimizin aileleri başta olmak üzere halkımıza başsağlığı diliyoruz.

Tüm halkımızı, dostlarımızı, Türkiye’deki tüm halkları, inanç topluluklarını, devrimci, sol, demokrasi isteyen herkesi Kobanê direnişi içinde yer almaya ve her yerde bu direnişi yükseltmeye çağırıyoruz. Yine İslam düşmanı İŞİD çetelerine karşı tüm İslam Alemi’ni harekete geçerek bu soylu insanlık mücadelemize katılmaya çağırıyoruz. Tüm halkımız ve dostlarımız bilmelidir ki; Kobanê’de halkımıza karşı geliştirilen bu katliam ve soykırım saldırısı, AKP’nin yeni savaş konseptidir. Dün Türk cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Kobanê düşecek’ sözleri İŞİD ile AKP ittifakının resmi ilanıdır.

Bakure Kürdistan ve Türkiye’de halkımızın geliştirdiği direnişe saldırtılan jitemci-kontra birimler özel olarak AKP tarafından bizzat örgütlendirilmiştir. AKP’nin uzun süreden beri çok planlı bir biçimde bu kontra-jitemci grupları silahlandırdığını biliyoruz. Bakure Kürdistan’da yaşanan katliam bizzat AKP’nin örgütlenmesi, sorumluluğu ve denetiminde gerçekleştirilmiştir. AKP Rojava politikasını değiştireceğine, Kürt halkının değerlerine ve kazanımlarına saygı gösterip tanıyacağına, soykırım siyasetinde ısrar etmektedir.

Bakure Kürdistan’da halkımızın geliştirdiği serihildanlara dayatılan olağanüstü hal, halkımız tarafından hiçbir biçimde tanınmamalıdır. Halkımız bulunduğu her yerde direniş mücadelesini büyüterek, süreklileştirmelidir. Halkımız haklı ve meşru mücadelesini zafere kadar yüksek bir kararlılıkla sürdürmelidir. Milyonlar sokaklardan ve mücadele alanından çekilmemelidir. Halkımız; mücadeleden atılacak her geri adımın önümüzdeki günler, aylar ve zamanlarda daha büyük bedellere mal olacağı bilinciyle hareket ederek, mücadelesini kesintisiz yükseltmelidir. Ve kendi öz savunmasını güçlendirerek, ‘Her yer Kobani, her yer direniş-serihildan’ anlayışı ile direnişini zafere taşımalıdır.”