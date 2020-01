KCK: Kürt halkı ne özgürleşti, ne de statü kazandı, Rêber Apo özgürleşmedi, bizim asıl hedeflerimiz bunlar

KCK Yürütme Konseyi üyesi Sabri Ok, “Barış süreci gibi bir süreç halihazırda yoktur. Müzakere süreci başlamamıştır. Atılan pratik bir adım yoktur. Hiçbir şekilde böyle bir yanılsama içerisine girilmemelidir. Ayrıca bir haksızlık varsa, haksızlığa karşı direniş meşrudur. Bazı kesimlerin algı oluşturma çabaları var. Ne Kürt halkı özgürleşmiştir ne de Kürtler statü kazanmıştır. Rêber Apo hala özgürleşmemiştir. Bizim asıl ve öncelikli hedeflerimiz bunlardır. Bunlar gerçekleşmeyinceye kadar da her alanda mücadele etmek meşrudur ve olmalıdır” dedi.

Kürt meselesinin çözümü konusunda hükümet tarafından atılan pratik bir adım olmadığınısöyleyen belirten Ok, Kürtlerin ve demokratik kesimlerin etkili bir mücadele yürüterek AKP’yi adım atmaya zorlaması gerektiğini öne sürdü.

ANF’ye konuşan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok, cezaevlerindeki baskı ve hak ihlallerinin yanı sıra tutuklamaların arttığına dikkat çekti. Sabri Ok, AKP’nin tedavi edilmesi gereken tutukluları pazarlık konusu yaptığını kaydederek şöyle dedi:

“Yaklaşık 40 yıllık bir zindan direniş geçmişimiz var. Mazlumlar, Hayriler, Kemaller ve Ferhatlar ile başlayıp bugüne gelen bir direniş tarihine sahibiz. Öyle anlaşılıyor ki Türk devleti, bu tarihi görmeyen, bu direnişlerden dersler çıkarmayan bir politika izlemeye devam ediyor. Eğer Türkiye zindanlarında devrimciler direniyorlarsa, muhakkak bunun bir gerekliliği ve zorunluluğu vardır. Ya devrimcilerin onuruna bir saldırı vardır ya da insanca yaşam koşularına dönük bir saldırı vardır. Doğal olarak devrimciler de buna karşı bir direniş geliştiriyorlar.”

Tedavi edilmedikleri için tutukluların cezaevlerinde tek tek yaşamını yitirdiğini belirten Sabri Ok, “bu tutsakların durumu vicdani ve ahlaki bir sorundur. Böylesi bir yaklaşım gerektirir. Ancak AKP, utanmadan ve sıkılmadan bu tutsakları pazarlık konusu yapmaya çalışıyor. Böyle bir zihniyet olabilir mi?” dedi.

Kürtlerin bu yaklaşımı asla kabul etmeyeceğini dile getiren KCK Yürütme Konseyi üyesi Ok şöyle konuştu: “Hareket olarak bizim de cezaevindeki arkadaşları pazarlık konusu yapmamız söz konusu olamaz. Kürt halkı ve dostları mücadeleyi yükselterek, toplumda daha büyük bir duyarlılık geliştirerek AKP’ye bu konuda adım atmaya zorlayacaktır.”

Sabri Ok, “Savunmasız insanlar kurşunlanarak öldürülüyor. Gözaltına alınanlar veya tutuklananlar işkenceye maruz kalıyor. AKP’nin bu söylemlerini ve yaklaşımlarını süreç açısından nereye koyacağız? Ortada büyük bir samimiyetsizlik var. Görülüyor ki, AKP’nin zihniyetinde herhangi bir değişiklik yoktur. AKP toplumları, kültürleri ve farklı inançları kabul etme zihniyetine kavuşmamıştır. Kürt halkının tarihsel gerçekliğini yok saymaya devam ediyor” dedi.

‘Polis ve askerle istikrar sağlanmaz’

Hükümetin sık sık gündeme getirdiği kamu düzeni ve güvenliği konusuyla ilgili ise KCK Yürütme Konseyi üyesi Sabri Ok, “hükümetin halk eylemlerini bahane ederek her türlü hak gaspına gittiğini ve baskıya başvurduğunu” kaydetti. “Toplumda istikrar sadece polis ve asker gücü ile sağlanabilir mi?” diye soran Ok, şöyle dedi: “Bütün egemenlerin, patronların, paşaların kısacası iktidar sahiplerinin ortak vurgusu istikrar kavramıdır. İstikrar böyle olmaz. İstikrar, toplumun demokratikleşmesi ile olabilir. İnsanın özgürleşmesi ve sorunların çözülmesi ile istikrar olur.”

AKP’nin hala Kürtlerin varlığını kabul etmediğini savunan Ok, “eğer çözümden, Kürt sorunundan bahsediliyorsa bu, mücadelenin ve direnişin sonucuydu. Şimdi devlet, ‘halktan tepki gelişirse süreç duracak’ diyor. Olmayan bir süreç nasıl durur? Devlet bunu Kürtlerden hangi hakla ister? Halk olarak kabul etmiyorsun, varlığına tahammül etmiyorsun, özgürlüğünü ret ediyorsun ve tepki gösterme diyorsun. Böyle bir şey olamaz” dedi.

Ok, “Hareketimiz bu konuda defalarca açıklama yaptı. Yine söylüyorum; bir kişiye bir mahallede tutuklama veya gözaltına alma girişimi olduysa mahallenin hepsi saldırı kendisine yapılmış gibi tepki göstermelidir. Halk evlatlarını vermemelidir” dedi.

‘Müzakere süreci başlamamıştır’

Kürtlere ve demokratik çevrelere “rehavete kapılmamaları” uyarısında bulunan Ok, müzakere sürecinin başlamadığını vurguladı. Ok, şunları söyledi “Barış süreci gibi bir süreç halihazırda yoktur. Müzakere süreci başlamamıştır. Atılan pratik bir adım yoktur. Hiçbir şekilde böyle bir yanılsama içerisine girilmemelidir. Ayrıca bir haksızlık varsa, haksızlığa karşı direniş meşrudur. Bazı kesimlerin algı oluşturma çabaları var. Ne Kürt halkı özgürleşmiştir ne de Kürtler statü kazanmıştır. Rêber Apo hala özgürleşmemiştir. Bizim asıl ve öncelikli hedeflerimiz bunlardır. Bunlar gerçekleşmeyinceye kadar da her alanda mücadele etmek meşrudur ve olmalıdır.”