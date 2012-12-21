KCK İstanbul ana davasında 4 kişi tahliye edildi

İstanbul'da görülen 122'si tutuklu 205 sanıklı KCK davasında sanıkların avukatı Ercan Kanar, "Yüksek standartlı yargı faaliyetine" ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Aksi halde dün askeri vesayetin altında çalışan yargı, bugün de yürütmenin güdümünde faaliyet gösteriyor gibi görünecektir" dedi. Kanar hakkında suç duyurusunda bulunma kararı alan mahkeme heyeti, 4 tutuklu sanığın da tahliyesine karar vererek, duruşmayı 4 Mart 2013 tarihine erteledi.

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Selma Aygün, Abdurrahman İsen, İhsan Çelik ve Selahattin Tekin'in suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

cnnturk.com'da KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 122'si tutuklu 205 sanık hakkında açılan davanın 21. duruşması İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görüldü. Duruşmaya, eski BDP İstanbul İl Başkanı Mustafa Avcı ve yazar Ragıp Zarakolu'nun oğlu Cihan Deniz Zarakolu'nun da aralarında bulunduğu 117 tutuklu sanık ile tutuksuz yargılanan 13 sanık katıldı.

Tutuklu yargılanan avukat Gönül Erdem'in de aralarında bulunduğu 5 sanık ise duruşmaya gelmedi.

Taleplerin alındığı duruşmada konuşan tüm sanıkların avukatı Ercan Kanar, mahkemenin 10-11 günlük duruşma sürecinde savunmaya sadece 7-8 saat kadar beyanda bulunma süresi tanıdığını belirterek, 1 saat daha fazla konuşma süresi verilmediğini söyledi.

Kanar, siyasi içerikli ceza yargılamalarında en büyük ihtiyacın "yüksek standartlı yargı faaliyeti" olduğunu ifade ederek, "Bu davada da ekmek ve su gibi buna ihtiyaç duyulmaktadır. Yargının toplum önünde bağımsızlığını göstermek, yürütmenin baskısında ya da güdümünde olmadan silahların eşitliği ilkesine uyularak yargılama yapılmasıyla mümkün olabilir. Aksi halde dün askeri vesayetin altında çalışan yargı, bugün de yürütmenin güdümünde faaliyet gösteriyor gibi görünecektir" dedi.

KCK operasyonlarının 2008 yılında başladığını hatırlatan Kanar, bu kapsamda hazırlanan 112 iddianamenin 12-13 bin sayfa olduğunu söyledi. Kanar, iddianamelerin hepsinin aynı, sadece sanıkların isimlerinin farklı olduğunu, kes, kopyala ve yapıştır yöntemiyle yazıldığını iddia etti.

Bu arada duruşmaya BDP Milletvekili Sebahat Tuncel de izleyici olarak katıldı.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki, 205 sanığın yargılandığı davanın 21 duruşmasında avukatların talepleri alındı.

Taleplere ilişkin alınan kararları açıklayan Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Alçık, tutuklu sanıklardan Selma Aygün, Abdurrahman İsen, İhsan Çelik ve Selahattin Tekin'in suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verildiğini söyledi.

Sanık avukatlarından Ercan Kanar'ın gerek daha önceki, gerekse bugünkü celsede tutuklu sanıklar için ısrarla "siyasal rehine" tabirini kullandığını belirten Alçık, duruşma tutanakları çıktıktan sonra Kanar hakkında gereğinin yapılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiğini açıkladı.

Sanık avukatlarının hukuka aykırı delillerin dosyadan çıkarılması, Kürtçe tercüman bulundurulması, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tanık olarak dinlenilmesi taleplerini, daha önce karar verilmesine rağmen tekrarladıklarını belirten Alçık, bu yöndeki talepler hakkında ret kararı verildiğinden yeninden hüküm kurulmadığını kaydetti.

Duruşmayı 4 Mart 2013'e erteleyen mahkeme heyeti, davanın 15 Mart 2013'e kadar görülmesini kararlaştırdı.