KCK gözaltılarında Ragıp Zarakolu da var

T24 - Türkiye Yayıncılar Birliği Yayımlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı ve Evrensel gazetesi yazarı Ragıp Zarakolu KCK davası kapsamında yürütülen operasyonda gözaltına alındı.



Türkiye Yayıncılar Birliği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden tepki: Zarakolu serbest bırakılmalı







PKK’nın şehir yapılanması KCK’ya yönelik İstanbul’da başlatılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 49’a yükseldi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını yürüten İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 49 kişiyi gözaltına aldı.





Gözaltına alınanlar arasında Belge Yayınları yetkilisi Ragıp Zarakolu’nun da bulunduğu ve Zarakolu’nun dün saat 20.00 sıralarında Erenköy’deki evine gittiği sırada polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.



Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın da aralarında bulunduğu 49 kişinin Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki işlemleri sürüyor.







Oğlu da tutuklanmıştı



Ragıp Zarakolu'nun oğlu Deniz Zarakolu da 4 Ekim'de İstanbul'da yapılan KCK operasyonunda gözaltına alınmıştı. Bilgi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi doktorası yapan Deniz Zarakolu, 7 Ekim günü tutuklanmıştı.



