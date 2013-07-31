KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık: Çözüm için son tarih 1 Eylül

Çözüm süreciyle ilgili konuşan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, hükümetin yaklaşımının “öteleme” olduğunu öne sürerek, "Artık adım atılması lazım. 1 Eylül son tarihtir. 1 Eylül'e kadar adım atılmazsa amacın çözüm değil, tasfiye ve katliam olduğu anlaşılacaktır” diye konuştu.

ANF’de yer alan habere göre, Kürtçe yayın yapan Ronahi TV'ye konuşan Bayık, çözüm sürecinin Türkiye 'nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun çözümü esaslı olduğunu ve Abdullah Öcalan'ın konuya büyük bir sorumlulukla yaklaştığını ve şu ana kadar birçok çözüm projesi ortaya koyduğunu söyledi.

‘Tasfiye mümkün değildir’

Bayık, Abdullah Öcalan ve silahlı güçlerini sınır dışına çeken PKK ’nın sorunun çözümü için bir zemin yarattığını ve hükümetin de “gerçekten çözüm istiyorsa artık adım atılması gerektiğini” söyleyerek şöyle devam etti:

"Bunun için 1 Eylül son tarihtir. 1 Eylül'e kadar adım atılmazsa amacın çözüm değil, tasfiye ve katliam olduğu anlaşılacaktır. Ama tasfiye mümkün değildir. Elbette o zaman özgürlük hareketi ve Kürt halkı bu tasfiyeye karşı kendini savunacaktır. Şimdiye kadar nasıl ki kendini savunma mücadelesi yürüttüyse bundan sonra aynı şekilde kendini savunacaktır. "