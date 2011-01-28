-KCK DURUŞMASINDA YİNE KÜRTÇE KRİZİ DİYARBAKIR (A.A) - 28.01.2011 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili davanın 18. duruşmasında, sanıklar Kürtçe savunma talepleri yeniden red edilince salonu terk etme kararı aldı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan ve 96'sı tutuklu 7'si tutuksuz 103 sanığın katıldığı duruşmada, sanıklar Kürtçe savunma talepleri yeniden red edilince salonu terk etme kararı aldıklarını mahkemeye bildirdi. Mahkeme Başkanı duruşmaya saat 14.00'te görülmek üzere ara verdi.