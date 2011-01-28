T24 LogoT24 Logo
Gündem

KCK DURUŞMASINDA YİNE KÜRTÇE KRİZİ DİYARBAKIR (A.A)

28 Ocak 2011 14:19

-KCK DURUŞMASINDA YİNE KÜRTÇE KRİZİ DİYARBAKIR (A.A) - 28.01.2011 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili davanın 18. duruşmasında, sanıklar Kürtçe savunma talepleri yeniden red edilince salonu terk etme kararı aldı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan ve 96'sı tutuklu 7'si tutuksuz 103 sanığın katıldığı duruşmada, sanıklar Kürtçe savunma talepleri yeniden red edilince salonu terk etme kararı aldıklarını mahkemeye bildirdi.  Mahkeme Başkanı duruşmaya saat 14.00'te görülmek üzere ara verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24