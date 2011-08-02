-KCK DURUŞMASINDA AVUKAT BOYKOTU DİYARBAKIR (A.A) - 02.08.2011 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK davasında tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, mahkemenin ''sanık sayısının fazlalığı nedeniyle sanıkların kısım kısım getirilmesi'' kararı üzerine tutuklu sanıklardan Nizamettin Onar, Zeynel Mat, İhsan Seviktek, Abdurrahim Tanrıverdi, Adnan Bayram, Veysi Akar ile tutuksuz sanıklardan Abdullah Demirbaş ve Perihan Sakin Hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Menderes Yılmaz, sanık avukatlarının duruşmaya katılmaması nedeniyle daha önceki duruşmalarda sanıklara müdafi isteyip istemediklerinin sorulduğunu, sanıkların da mahkemeye ''yargılamaya müdafileriyle devam etmek istediklerini'' bildirdiğini, bunun da ''avukat istedikleri'' anlamına geldiğini hatırlatarak, ''Bu nedenle önceki duruşmada Diyarbakır Baro Başkanlığına resen avukat atamasının yapılması için yazı yazılmasını kararlaştırmıştık. Baronun gönderdiği cevap yazısında, 'dosyada çok sayıda avukat bulunduğu gerekçesiyle yeniden avukat görevlendirmeye gerek görülmediği' belirtilmiştir'' dedi. Mahkeme Başkanı Yılmaz, Diyarbakır Barosunun kullandığı Otomatik Avukat Atama Sistemi (OCAS) üzerinden bazı avukatlara görevlendirme çıkardıklarını ancak avukatlardan biri dışında diğerlerinin mazeret bildirmeden duruşmaya katılmadıklarını söyledi. Mahkeme Başkanı Yılmaz, daha sonra sanıklara ''Söz almak isteyen var mı?'' diye sordu. Sanıkların söz almaması üzerine duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, aranın ardından kararını açıkladı. Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, OCAS üzerinden görevlendirme yapılan avukatlara duruşmalara katılmaları için tebligat yazılmasına, tebligatta duruşmaya katılmamaları halinde haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarının belirtilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Diyarbakır Baro Başkanlığına da ''derhal müdafi atanması için'' yeniden yazı yazılmasını, aksi takdirde haklarında suç duyurusunda bulunulacağının bildirilmesini kararlaştırdı. -DEMİRBAŞ'IN YURT DIŞI YASAĞI REDDEDİLDİ- Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın avukatı Sertaç Eke'nin ''müvekkilinin yurt dışında yapılacak tedavisi için hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması'' talebinin de reddine karar verdi. Geçen yıl Yunanistan'da yakalanan sanık Mustafa Sarıkaya'nın iadesinin beklenmesini de kararlaştıran mahkeme, duruşmayı yarına erteledi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen KCK davası duruşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP Parti Meclisi üyesi Oğuz Oyan, BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, 10 BDP milletvekili ve yurt dışından gelen bazı heyetler de izledi. -İSTENEN CEZALAR- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianamede, aralarında bağımsız milletvekili seçilen Selma Irmak ve Kemal Aktaş ile YSK tarafından milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin de bulunduğu 104'ü tutuklu 152 sanık hakkında ''devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', ''terör örgütü üyesi ve yöneticisi olma'' ve ''terör örgütüne yardım ve yataklık etme'' suçlarından 15 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları isteniyor. Hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Sabri Ok'un ilk şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, kapatılan Demokratik Toplum Partisinin (DTP) 28 yöneticisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de aralarında bulunduğu 12 belediye başkanı, 2 il genel meclisi başkanı ile 2 belediye meclisi üyesi de zanlılar arasında bulunuyor. Davada 26'sı kadın 104 tutuklu sanık arasında Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay, Diyarbakır'ın Kayapınar Belediye Başkanı Zülküf Karatekin, Şırnak'ın Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı Ethem Şahin ve Viranşehir Belediye Başkanı Leyla Güven, Mardin'in Kızıltepe Belediye Başkanı Ferhan Türk'ün yanı sıra kapatılan DTP'nin eski genel başkan yardımcıları Kamuran Yüksek ve Bayram Altun ile eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Şimşek, İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey, eski Dicle Belediye Başkanı Abdullah Akengin, eski Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, eski Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin, eski Ergani Belediye Başkanı Nadir Bingöl, DİSKİ Genel Müdürü Yaşar Sarı, Ramazan Dede ve Abbas Çelik bulunuyor.