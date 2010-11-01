-KCK DAVASININ DOSYASI İSTENDİ İSTANBUL (A.A) - 01.11.2010 - Birinci ''Ergenekon'' davası kapsamında mahkeme heyeti, ''KCK Davası'' olarak bilinen dosyanın dijital ortamda gönderilmesinin istenmesine karar verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 26 Ekim 2010 tarihli duruşmada aldığı ara kararlar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Zekeriya Öztürk'ün talebi üzerine, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılarak ''KCK Davası'' olarak bilinen dosyanın iddianame ve ek delil klasörlerinin taranarak dijital ortamda gönderilmesinin istenmesini kararlaştırdı. Daha önce birçok kez uyarılmasına rağmen mahkeme düzenini bozucu davranışlar gösterdiği bildirilen Vedat Yenerer ve Sevgi Erenerol'un avukatı Vural Ergül'ün CMK'nın 252. maddesinin 1. fıkrasının f bendi gereğince 3 celseye katılmamasına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar emekli Tuğgeneral Veli Küçük, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Mehmet Demirtaş ile avukatlar Vural Ergül ve Tolga Akalın hakkında bazı beyanlarından dolayı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün aralık ayında yürürlüğe girmesi planlanan ''elektronik kelepçe'' ile ilgili yasa tasarısının kendisine uygulanmaması talebinin reddine karar veren mahkeme heyeti, Tuncay Güney'in telekonferansla beyanının alınmasına yönelik talebin bu aşamada reddedilmesini kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, Sıhhiye Orduevi Müdürlüğünde 16-17 Mayıs 2006 tarihlerinde kullanımda olan hard diskler üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilerek, bilirkişi incelemesinde bu tarihlere ait görüntülerin hard diskler içerisinde olup olmadığının araştırılması ve bu konuda mahkeme hakimlerinden Hüsnü Çalmuk'a naip hakim olarak tam yetki verilmesinin istenmesi kararlaştırıldı. Nisan ve Mayıs 2006 tarihlerinde Ataşehir ilçe sınırlarındaki Pınar Sitesi'ni gören baz istasyonlarının, söz konusu sitenin bizzat araştırılarak hangilerinin bu siteye hizmet verdiklerinin araştırılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, dosya sanıkları Osman Yıldırım ve Alparslan Arslan'ın kullandığı cep telefonu numaralarının hangi baz istasyonunu kullandığının araştırılması konusunda geniş yetki verilerek üye hakim Hüsnü Çalmuk'un naip olarak görevlendirilmesine hükmetti.