-KCK DAVASINDA TUTUKLULUK HALİNE DEVAM KARARI DİYARBAKIR (A.A) - 04.11.2010 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM)'' ile ilgili davanın duruşmasında, mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumuna tutuklu 101 sanık katıldı. Sabahki oturumda salondan çıkarılan sanık Ramazan Morkoç da tutuklu sanıklar arasında yerini aldı. Duruşmada söz alan sanık avukatlarından Meral Danış Beştaş, mahkemenin sabahki oturumda sanıkların Kürtçe savunma talebine karşı açıkladığı gerekçeli kararında bu talebin farklı bir amaç taşıdığını ileri sürerek, sanık avukatlarını sorumlu tuttuğunu hatırlatıp, ''Bizi sorumlu tutanları biz de sorumlu tutarız'' dedi. Mahkemenin kararında, ülkede yaşanan siyasi gelişmeleri de değerlendirdiğini ifade eden Beştaş, şunları söyledi: ''Yasaklı dil kavramı yoktur. Türkiye'deki olumlu iklimde her şey bizi ilgilendiriyor. Dışardaki gelişmelere kulak tıkayamayız. Dünyanın gözü bu davada. Bu olumlu havaya olumsuz etki yaratılmamalı. Vermiş olduğunuz karar hem iç hukuka hem de uluslararası hukuka aykırıdır. Geri alınmasını talep ediyoruz.'' Avukat Mehmet Emin Aktar da mahkemenin gerekçesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesini gösterdiğini hatırlatarak, ''Ancak AİHŞ ruhuna göre hareket etmiyorsunuz. Toplum bu kararın adil olmadığını düşünüyor. Kararınızda mesleğimize yapılan saldırının gerekçeden çıkarılmasını istiyoruz'' diye konuştu. Avukat Cihan Aydın da mahkemenin kararını ''yargı muhtırası'' gibi algıladıklarını ifade ederek, hukuki bulmadıklarını söyledi. İddianamede yer alan ve müvekkilinin bilgisayarında ele geçirildiği ileri sürülen devletin gizli belgelerinin dosyada bulunduğunu kaydeden Avukat Aydın, ''Eğer bu belge çok gizliyse ayrı bir zarf içinde ve mühürlü olması gerekirdi. Ancak olduğu gibi dosyada duruyor. Ya bu belge o kadar gizli değil, ya da bu iddialar doğru değildir'' dedi. Sanık avukatları, mahkeme başkanı Menderes Yılmaz'ın sabahki oturumda okuduğu, sanıkların Kürtçe savunma talebine ilişkin verilen ret kararının gerekçesinin bir örneğini, hazırlayacakları itiraz dilekçesi için istedi. Mahkeme başkanı Yılmaz, gerekçenin bir örneğinin sanık avukatlarına verilmesine karar verdi. Yılmaz, sanık avukatlarının yazılı itiraz dilekçelerini sunduktan sonra talebin değerlendirileceğini belirtti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk haline karar vererek, duruşmayı yarın sabah saat 09.30'a erteledi. Duruşmayı, kapatılan DTP'in eski Genel Başkanı Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk ile bazı BDP milletvekilleri de izledi.