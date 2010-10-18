-KCK DAVASINDA TAHLİYE YOK DİYARBAKIR (A.A) - 18.10.2010 - PKK'nın şehir yapılanması davasında sanıkların tahliye talebi reddedildi. Kürtçe savunma talebi yarınki duruşmada değerlendirilecek. Diyarbakır Adliyesinde oluşturulan özel salonda görülmesine başlanan davanın öğleden sonraki oturumuna 103'ü tutuklu 20'si tutuksuz olmak üzere toplam 123 sanık katıldı. Duruşmada söz alan sanık avukatlarından Meral Danış Beştaş, 26 sayfalık yazılı savunmasını okuduktan sonra mahkemeye sundu. Beştaş, 7 bin 578 sayfalık iddianamenin ayrıca 130 bin sayfa ek delil klasörünün bulunduğunu belirterek, ''Yasal olan etkinlikler iddianamede yasa dışı olarak kabul edilmiştir. Bu dava Kürtlerin yok sayılıp sayılmayacağı, eşit kabul edilip edilmeyeceği davasıdır'' dedi. Avukat Eşber Yağmurdereli de ülkede olumlu gelişmelerin yaşandığını ve devam ettiğini kaydederek, ''Buna uygun bir yaklaşımın ortaya çıkması umudunu taşıyorum. Çünkü hayat yargılanamaz'' diye konuştu. Avukat Selçuk Kozağaçlı, iddianamenin hukuki bir evrak olmadığını ileri sürerek, yok kabul edilip savcılığa iade edilmesi gerektiğini savundu. Dosyadaki arama kararlarının hukuka aykırı olduğunu savunan Kozağaçlı, arama kararlarının geçersiz sayılması gerektiğini kaydetti. Avukat Güray Dağ da dosyada bulunan ''Papatya, Mercek, Günışığı ve X'' adlı gizli tanıkların ifadelerinin delil olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Dağ, gizli tanıkların beyanlarının dosyadan çıkarılmasını istedi. Avukat İbrahim Uysal ise KCK davasını ''Kürtlerin cezalandırılması komplosu'' olarak değerlendirdiğini ifade etti. -KÜRTÇE SAVUNMA TALEBİNİN REDDİ TALEP EDİLDİ- Sanık avukatlarının davayla ilgili beyanlarının ardından iddia makamı, sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini, ''savcılık ve sorgu aşamasında Türkçe savunma yaptıkları'' gerekçesiyle reddedilmesini mahkemeden talep etti. Cumhuriyet Savcısı, sanık avukatlarının iddianamenin özetinin okunması talebini ise olumlu bularak, mahkemeye sundu. Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, ''Kürtçe savunma ve iddianamenin özetinin okunması'' taleplerini yarınki celsede değerlendireceklerini belirtti. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı yarın saat 9.00'a erteledi. -İDDİANAME- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianamede, 103'ü tutuklu 151 sanık hakkında ''devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', ''terör örgütü üyesi ve yöneticisi olma'', ''terör örgütüne yardım ve yataklık etme'' suçlarından 15 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları isteniyor. Hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Sabri Ok'un ilk şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, kapatılan Demokratik Toplum Partisinin (DTP) 28 yöneticisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de aralarında bulunduğu 12 belediye başkanı, 2 il genel meclisi başkanı ile 2 belediye meclis üyesi de şüpheliler arasında bulunuyor. 26'sı kadın 103 tutuklu arasında Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay, Diyarbakır'ın Kayapınar Belediye Başkanı Zülküf Karatekin, Şırnak'ın Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı Ethem Şahin ve Viranşehir Belediye Başkanı Leyla Güven, Mardin'in Kızıltepe Belediye Başkanı Ferhan Türk'ün yanı sıra kapatılan DTP'nin eski genel başkan yardımcıları Kamuran Yüksek, Bayram Altun ile Selma Irmak, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Şimşek, İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey, kapatılan DEP'in eski milletvekili Hatip Dicle, eski Dicle Belediye Başkanı Abdullah Akengin, eski Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, eski Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin, eski Ergani Belediye Başkanı Nadir Bingöl, DİSKİ Genel Müdürü Yaşar Sarı da yer alıyor.