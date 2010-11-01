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KCK DAVASINDA TAHLİYE TALEBİ KABUL EDİLMEDİ DİYARBAKIR (A.A)

01 Kasım 2010 19:14

-KCK DAVASINDA TAHLİYE TALEBİ KABUL EDİLMEDİ DİYARBAKIR (A.A) - 01.11.2010 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM)'' ile ilgili davanın 8. duruşması sona erdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki oturumuna 96'sı tutuklu, 3'ü tutuksuz 99 sanık katıldı. Cumhuriyet savcıları, iddianame özetinin sanıklar Zülküf Karatekin, Nejdet Atalay, Selim Sadak, Hüseyin Kalkan, Songül Erol Abdi, Nadir Bingöl, Ethem Şahin, Ferhan Türk, Emrullah Cin, Fikret Kaya, Aydın Budak, Şükran Aydın, Leyla Güven, Gülcihan Şimşek, Ahmet Cengiz ve Hüseyin Bayrak ile ilgili bölümünü okudu. Sanık avukatları, tutuklu sanıklardan Kazım Kurt'un ağabeyinin Hakkari'de geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini, taziyeye katılması için tahliyesine karar verilmesini talep etti. Avukat Ayşe Batumlu da dava dosyasındaki delillerin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, sanıklarla ilgili tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı yarın sabah saat 9.30'a erteledi. Adliye binasında yaşanan elektrik arızası nedeniyle duruşma yaklaşık 1 saat erken bitirildi.

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