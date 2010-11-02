-KCK DAVASINDA SANIKLARIN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI DİYARBAKIR (A.A) - 02.11.2010 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM)'' ile ilgili davada, iddianame özetinin okunması tamamlandı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, Cumhuriyet savcılarınca, iddianame özetinin sanıklarla ilgili bölümünün okunmasına devam edildi. Cumhuriyet Savcısı, kırmızı bültenle aranan ve hakkında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama müzekkeresi bulunan sanıklardan Remzi Kartal'ın KCK yurt dışı koordinasyon biriminin başkanı olduğunu söyledi. Sanığın, Murat Karayılan ve Cemil Bayık ile örgütün genel politikası hakkında yapılan toplantılara katıldığı, gelen emir ve talimatları Kongra-Gel ve dış ilişkiler komitesi yapılanmasına ilettiğini anlatan Cumhuriyet Savcısı, ''Avrupa'daki örgüt kurumları ve örgüt üyeleri hakkında raporlar yazdırarak Kandil'deki yürütme konseyine geri bildirimde bulunduğu belirlenmiştir'' dedi. Sanıklardan Abdurrahim Tanrıverdi'nin ise 2. Hava Taktik Komutanlığında şoför olarak görev yaptığı sıralarda örgüt adına istihbari faaliyet yürüttüğü ileri sürüldü. Sanığın KCK/TM üyesi Mehmet Akın'a ''büyükler toplanmış bunlar herhalde bu gece oraya giderler'' şeklinde şifreli sözlerle TSK'nın örgütün Kuzey Irak'ta bulunan kamplarına yönelik yapmayı planladığı hava operasyonu hakkında bilgi aktardığı ve bu bilgilerin Kandil'de bulunan örgütün üst düzey yöneticilerine ulaştırıldığı ifade edildi. Cumhuriyet Savcısı, sanık Tanrıverdi'nin askeri birliklere katılmak için gelen öğrencilere, örgütsel düşünceye sahip olmaları halinde bu düşüncelerini kesinlikle belli etmemeleri, aralarına girerek imza sahibi olmaları gerektiğine dair bilgiler verdiğini söyledi. Cumhuriyet savcıları, 49 sanıkla ilgili kısmı tamamlayıp, genel bir değerlendirme yaptıktan sonra, iddianamenin özetinin okuması işleminin tamamlandığını mahkemeye bildirdi. Söz alan sanık avukatlarından Cihan Aydın, iddianamede yer alan atılı suçlamalara katılmadıklarını belirterek, ''Müvekkillerimiz yaklaşık 19 aydır tutuklu. Tutuksuz yargılanmalarını talep ediyoruz. Kaçma şüpheleri yoktur. Çünkü tutuksuz yargılanan sanıkların tümü periyodik olarak duruşmalara katılmaktadır. Onlar adaletten kaçmıyorlar. Delilleri karartma şüpheleri de bulunmamaktadır'' dedi. Avukat Aydın, sanıklardan eski Hakkari Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kardeşinin bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini, Ali Şimşek'in de oğlunun ölümcül bir hastalığa yakalandığını ifade ederek, iki sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı yarın sabah saat 09.30'a erteledi.