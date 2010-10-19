-KCK DAVASINDA SANIKLARDAN KÜRTÇE YANIT DİYARBAKIR (A.A) - 19.10.2010 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM)'' yapılanmasıyla ilgili davada tutuklu sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Tutuklu sanıkların büyük bölümü, mahkeme başkanının okuduğu kimlik bilgilerini Kürtçe ''Doğru'' veya ''Yanlış'' diye yanıtladı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın sabahki bölümünde tutuklu 104 sanık hazır bulundu. Bu arada, aynı mahkemedeki tutuklu sanık Serdar Ziriğ'in yargılandığı dava dosyasının bu dosyayla birleştirildiği görüldü. Bu birleştirme kararıyla 103 olan tutuklu sanık sayısının 104'e yükseldiği belirtildi. Duruşmaya tutuksuz yargılanan ve aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın da bulunduğu tutuksuz 48 sanıktan 19'u katıldı. Sanıkların Kürtçe savunma talebini reddeden mahkeme, iddianamenin özet olarak okunmasını kararlaştırdıktan sonra kimlik tespitine geçti. Mahkeme başkanı, kimlik bilgilerini Kürtçe anlatmak isteyen tutuklu sanıklara izin vermeyerek, dava dosyasında yer alan bilgilerini okudu. Tutuklu sanıkların büyük bölümü, mahkeme başkanının okuduğu kimlik bilgilerini Kürtçe ''Doğru'' veya ''Yanlış'' diye yanıtladı. Mahkeme başkanı, adres bilgilerinin yanlış olduğunu Kürtçe anlatmak isteyen bazı sanıklardan, doğru adres bilgilerini mahkemeye dilekçeyle bildirmelerini istedi. Tutuklu sanıklardan Emekli Astsubay Mehmet Abbasoğlu, anadilini bilmediği için kimlik bilgilerini Türkçe anlatacağını mahkemeye bildirdi. Tutuklu sanıklardan Avukat Siracettin Irmak, DİSKİ eski Genel Müdürü Yaşar Sarı ve Abdurrahim Tanrıverdi de kimlik bilgilerini mahkemeye Türkçe söyledi. Kimlik tespiti sırasında bazı sanıklar da mahkeme heyetine, Kürtçe ''Kürtçe savunmaya ilişkin verdiğiniz kararı kınıyorum'' dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verdi. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuksuz yargılanan sanıkların kimlik tespiti yapıldıktan sonra iddianamenin özetinin okunmasına başlanacak.