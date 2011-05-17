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KCK DAVASINDA KÜRTÇE SAVUNMAYA RET ANKARA (A.A) 

17 Mayıs 2011 16:24

-KCK DAVASINDA KÜRTÇE SAVUNMAYA RET ANKARA (A.A) - 17.05.2011 - Eskişehir'deki KCK operasyonu kapsamında haklarında dava açılan 7'si tutuklu 92 sanığın yargılanmasına başlandı. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklardan 5'i ile tutuksuz sanıklardan bazıları ve avukatları katıldı. Duruşmada, sanıklardan 5'i savunmalarını Kürtçe yapmak istedi. Sanık Şakir Çayın, ana dilde eğitim talep ettiği için yargılandığını savunarak, ''Bu nedenle ana dilim olan Kürtçede savunma yapmak istiyorum. Daha önce savunmalarımı Türkçe yapmıştım. İddianameyi gördükten sonra savunmamı Kürtçe yapmaya karar verdim'' dedi. Sanık Nudem Yalçın da 14 aydır tutuklu olduğunu belirterek, ''Kürt olduğum ve Kürt dilini kullandığım için yargılanıyorum. Bu nedenle Kürtçe savunma yapmak istiyorum'' diye konuştu. Cumhuriyet savcısı, sanıkların Türkçe ve Kürtçe bildiklerini kaydederek, Kürtçe savunma yapma talebinin doğal ve doğrudan yargılamaya uygun olmayacağı gerekçesiyle reddine karar verilmesini talep etti. Sanık avukatlarından Selçuk Kozağaçlı ise sanıkların kendilerini en iyi şekilde ifade edebileceğine inandıkları için ana dilleri olan Kürtçe ile savunma yapmak istediklerini belirtti. Kozağaçlı, ''Sanıkların ne derecede Kürtçe bildiklerinin mahkemece takdir edilemeyeceğini düşünüyoruz'' dedi. Mahkeme heyeti, bazı sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini reddederek, duruşmaya öğleden sonra devam etmek üzere ara verdi. -ADLİYENİN ÖNÜNDE PROTESTO-  Ankara Adalet Sarayının önünde toplanan bir grup, davayı protesto etti. Burada konuşan BDP Ankara İl Başkanı Mustafa Yelkenli, ''Bu davalar biz ve halkımız açısından hukuk dışıdır, yok hükmündedir'' dedi. Yelkenli, ''Kürt halkının kimliği ve kültürü için mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini'' söyledi. Çeşitli sloganlar atan grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

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