KCK davasında Kürtçe savunma yine reddedildi



T24 - KCK ana davasında 104’ü tutuklu 152 sanığın yargılanmasına bugün 30’ncu duruşmayla Diyarbakır 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. KCK ana davasında sanıkları savunmalarında Bülent Arınç ve Beşir Atalay'a gönderme yaptı.



Duruşmaya, 92’si tutuklu 4’ü tutuksuz toplam 96 sanık katıldı. Adliye önünde polisin sıkı önlem aldığı duruşmayı BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Muş Milletvekili Sırrı Sakık, bağımsız milletvekilleri Ahmet Türk, Aysel Tuğluk ve Pervin Buldan da izledi. Duruşmada tutuklu sanıklardan Adnan Bayram ile ilgili kanıtlar ele alındı. Sanık avukatlarından Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın, "Sınır ötesi ve KCK operasyonları, koordinasyon içinde tartışılmış, planlanmış ve yürütülmektedir" dediğini söyledi.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Aktar, bu operasyonun siyasi olduğunu, yargıya yürütmenin gölgesinin düştüğünü, bu aşamada yargı çevresinden herhangi bir tepki gelmediğini öne sürerek, "Atalay’ın açıklamasıyla, yargıya yürütmenin gölgesi düşmüştür. Mahkeminin buna karşı tavır almasını bekliyoruz. Tavır almasını istiyoruz. Hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istiyoruz. Bu olmazsa adil bir yargılama olacağına inanmıyoruz" dedi. Mahkeme Başkanı Menderes Yılmaz, "Bu konuşmalar bizi ilgilendirmiyor. Biz bizim üzerimizde kimsenin baskısını hissetmiyoruz" dedi.



Savunma avukatlarından Selçuk Kozağaçlı, Atalay’ın açıklamalarının yargı ve Cumhuriyet savcısına müdahale olduğunu öne sürerken, şöyle dedi:



Siz kendinizi baskı altında hissetmeyebilirsiniz. Ama bu konuşmaların siyasi karşılığı vardır. Atalay’ın açıklamaları, Cumhuriyet savcısının görevine müdahaledir. Burada ’Kuş diliyle’ savunma yapmaya çalışıyoruz. Anadilde savunma almama tercihi sizin tercihiniz değil, bu hükümetin tercihidir. Sizden, Başbakan Yardımcısı’nın bu konuşmaları ile ilgili televizyonlardan görüntüleri isteyip bu açıklamaların yargıya müdahale olup olmadığını tartışmak istiyoruz. Yargılamaya müdahale ise gereğini yapacak mısınız?



Savunma avukatlarından Sabahattin Acar da Arınç’ın Kürt hakları ile ilgili sözlerini hatırlatarak savunma yaptı. Acar, şöyle konuştu:



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bu ülkede Kürtler’in hakları olduğunu ve bu hakların verileceğini söyledi. Ama siz burada ana dilde savunmaya izin vermiyorsunuz. Siz burada gereğini yerine getirmek zorundasınız. Siz niye direniyorsunuz? Anadilde savunma ile ilgili bir ara karar vermenizi talep ediyoruz.



Mahkeme Başkanı Menderes Yılmaz, Başbakan yardımcıları Atalay ve Arınç’ı kastederek, "Bazı avukatlar ’O böyle dedi, siz de bu böyle dedi’ diyorsunuz. Onların konuşmaları bizi bağlamıyor" dedi. Kürtçe savunmayla ilgili istek yeniden reddedilirken sanık Adnan Bayram ile ilgili delillerin okunmasına geçildi. Savunma avukatları bu kanıtların hukuka aykırı elde edildiğini belirterek, dosyadan çıkarılması gerektiğini söyledi. Mahkeme heyeti, duruşmaya kısa araya verdi.







Demirtaş: Yargı krizi değil, siyasi kriz





Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Demirtaş, davanın savunma, yargı krizi değil, siyasi bir kriz olduğunu ve insanların anadillerinde, mahkemede kendilerini savunamadıklarını ileri sürdü.



Selahattin Demirtaş, ''3 yıl geçti halen bu aşamadayız. Dolayısıyla insanlar kendini mahkemede bile anadillerinde savunamayacaksa, önü açılamayacaksa, buna bile saygı duyulamayacaksa, ilerleme nasıl olacak? Yasaların değişmesi lazım, ceza yasasının, terörle mücadele kanununun yargılama yöntemlerinin değişmesi lazım. Bugün de bu sorun aşılamamıştır, arkadaşlarımız anadilde savunma yapma konusunda ısrarcıdırlar'' dedi.



''Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Meclis'te yaptığı konuşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusu üzerine Demirtaş, ''Sayın Bülent Arınç'ın Meclis'te yaptığı konuşma ve Beşir Atalay'ın demokratikleşme ile ilgili yaptığı açıklamalar söz itibari ile elbette ki pozitif mesajlar veriyor'' diye konuştu.



Operasyonların durması, tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılması ve Anayasa'da özgürlüklerin tanınması yapılıncaya kadar kimseye inanmayacaklarını belirten Demirtaş, demokrasiden yana her zaman destek sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini söyledi.



