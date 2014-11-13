KCK davasında avukatlar hakkındaki adli tedbir kaldırıldı

KCK yöneticisi ve üyesi oldukları iddiasıyla 46 avukatın yargılandığı davaya İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesin'de devam edildi.

Duruşmaya katılan 17 sanığın Kürtçe tercüman aracılığıyla kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başlandı.

Savunma avukatlarından Ercan Kanar, genel seçimlerden başarıyla çıkan Kürt hareketinin yerel seçimlerde etkisini azaltmak amaciyla bu operasyonlarin gerçekleştiğine işaret etti.



Avukat Kanar, hükümetin Abdullah Öcalan ile görüşmeye devam ettiğini, bunun koşullarını oluşturduğunu ve önümüzdeki günlerde Abdullah Öcalan ile görüşen heyetin sayısının arttırılacağı belirterek, İmralı'da bir sekretarya kurulacağını söyledi.

Beraat talep edildi



Avukat Kanar, yaptığı savunmasının ardından soruşturma ve kovuşturmada hiçbir hukuki vaka bulunmadığı için derhal beraat kararı verilmesini ve Öcalan'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Sanık avukatların savunmasını yapan bir diğer avukat ise Bahri Belen oldu. Avukat Belen, "Mahkeme eğer talebimizin aksi yönünde bir karar verecekse biz Anayasa'ya aykırılık talebinde bulunacağız" dedi.

Tutanakta Abdullah Öcalan krizi



Yapılan savunmaların ardından ara karar öncesi mütalaasını aciklayan Cumhuriyet Savcısı Ümit Özkan, Abdullah Öcalan'ın tanık olarak dinlenmesi hususunu tutanağa yazdırırken, "yasa dışı terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan" ifadesini kullandı.



Sanık avukatlarından Ercan Kanar ve Sinan Zincir savcının ifadesine tepki gösterince dikkat çeken ifade tutanaktan çıkartıldı.

Verilen aranın ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Ahmet Müşteba Özbek, açıkladığı ara kararda, sanık avukatlar hakkında Adalet Bakanlığı'ndan kovuşturma için izin alınmasının reddine, Anayasa Mahkemesi'ne gidilmesi yönündeki taleplerin reddine, firari sanık Sabahat Zeynep Arat'ın yakalanmasına, sanıkların yurtdışı yasaklarının ve denetimli serbestlik tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.



Duruşmayı izleyenler arasında Uluslararası Hukukçular Birliği ve Alman Avukatlar Birliği üyelerinin yanı sıra, Fransa, Almanya, Hollanda, Katalonya, Britanya ve Avusturya barolarından avukatları da yer aldı.

Duruşma 07/08 Mayıs 2015 tarihine ertelendi.