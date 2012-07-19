KCK davasında 9 tahliye

KCK'ye yönelik açılan çoğunluğu avukat 37'i tutuklu 50 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasının sonunda 9 sanık tahliye edildi. Tahliye edilen isimler arasında DEP'in eski Milletvekili Mahmut Alınak da yer aldı.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların ve avukatların tahliye talebini değerlendirmek üzere saat 17.30’da ara verdi. Yaklaşık 4 saat aranın ardından mahkeme kararlarını açıkladı.

9 sanık tahliye edildi

Mahkeme oy birliği ile, eski milletvekili Mahmut Alınak, Yaşar Kaya, Mehmet Nuri Deniz, Veysel Vesek, Cemo Tüysüz, Aydın Oruç, Osman Çelik, Haksan Sadak ile Hüseyin Çalışçı’nın tahliyesine karar verdi.

Gerekçe 3. yargı paketi

Mahkeme tahliyelere gerekçe olarak ise, 3. yargı paketi kapsamında ‘terör örgütüne yardım ve yataklık suçunun cezasına getirilen indirimi’ gösterdi. Tahliye edilen sanıklara yurtdışı çıkış yasağı koyan mahkeme, 9 sanığın da haftada bir gün karakola giderek imza atmasına hükmetti.

28 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Diğer 28 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, buna gerekçe olarak ise, “3. yargı paketi ile getirilen yasal değişiklikte yer alan adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada bu sanıklar için yeterli olmayacağını’ gösterdi.

Öcalan’ın dinlenilmesi talebi

Mahkeme bazı sanık ve avukatların ‘Abdullah Öcalan’ın dava kapsamında tanık olarak dinlenilmesi’ yönündeki talebini de, sanık savunmalarının ardından değerlendirilmesine karar verdi.

Duruşmalar Silivri’de görülecek

Çağlayan Adalet Sarayı’ndaki duruşma salonun yetersiz olduğunu belirten mahkeme, 6 Kasım 2012 tarihinde görülecek diğer celsenin Silivri Cezaevi Kampüsü içinde yer alan duruşma salonunda yapılmasına karar verdi.

İrfan Dündar hakkındaki soruşturma sorulacak

Soruşturma kapsamında verdiği ifade ile dikkat çeken ve etkin pişmanlıktan yararlanan avukat İrfan Dündar ile ilgili de arar karar alındı. Mahkeme heyeti, hakkında iddianame düzenlenmeyen ve dosyası ayrılan İrfan Dündar, hakkındaki soruşturmanın akıbetinin sorulması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı’na yazı yazılmasına karar verdi.