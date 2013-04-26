KCK davasında 7 tahliye

Diyarbakır Bağlar ilçesinde, PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda yakalanarak haklarında dava açılan 39 tutuklu sanıktan 7'si tahliye edildi.

Bağlar ilçesindeki KCK operasyonunda yakalanarak haklarında dava açılan 39 tutuklu sanıktan 7'si tahliye edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 39'u tutuklu 49 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaada, sanıklardan Derya Tamriş'in tahliyesine, diğer sanıkların ise "kuvvetli suç delilleri", "delilleri karartma ve kaçma şüphesi" bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Savcının mütalaasına karşı savunma yapan sanık avukatlarından Süleyman Bilgiç, savcının tutukluluk halinin devamını isteyen mütalaasına iştirak etmediğini söyledi.

'Gizli tanıkların kim olduğunu bilmiyoruz'

Bilgiç, bu dosyada yargılanan tüm müvekkilleri hakkında gizli tanık beyanları olduğunu belirterek, "Bu beyanları kabul etmiyoruz. Gizli tanıkların kim olduğunu bilmiyoruz. Kendilerine soru soramadık. Müvekkillerimiz hakkında verdikleri beyanlarda somut inandırıcı hiçbir delil bulunmuyor. Bu nedenle tahliyelerini talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatlarının tahliyeye ilişkin taleplerinin ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından, tutuklu sanıklardan Tahir Baran, Şahin Sayar, Mehmet Çelik, Ceylan Gültekin, Derya Tamriş, Mahmut Çelik ve Mehmet Akıcı'nın tahliyesine, diğer tutukluların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstenen cezalar

Aralarında BDP Bağlar İlçe Başkanı Ali Yücel'in de bulunduğu sanıklar hakkında, TCK'nın "terör örgütüne üye olmak ve yönetmek", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme" suçlarından 3 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor.