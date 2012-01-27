-KCK davasında 5 tahliye DİYARBAKIR (A.A) - 27.01.2012 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya ilişkin davaya devam edildi. Duruşmada, 5 sanığın tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 41'inci duruşmaya mazeret bildiren 25 tutuklu sanık katılmazken, 79'u tutuklu 82 sanık ise hazır bulundu. Duruşmada, tutuklu sanıklardan İHD Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erbey ile ilgili ev ve iş yerlerinde arama, delil toplanmasına yönelik hazırlanan tutanaklar ve mahkeme kararları okundu. Sanık avukatlarından Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar, mahkeme kararı olmaksızın İHD'de arama yapıldığını, bunun tutanaklara geçmesini istediklerini söyledi. Mahkeme Heyeti Başkanı Menderes Yılmaz, sanık Erbey ile ilgili yapılan telefon dinlemeleri ve aramaların usule uygun olmadığı, bu nedenle dosyadan çıkarılması yönündeki taleplerinin reddine karar verildiğini açıkladı. Sanık Erbey'in, Kürtçe konuşmaya başlaması üzerine mikrofonu kapatıldı. -5 kişi tahliye edildi- Mahkeme heyeti, duruşmaya verdiği kısa bir aradan sonra tutuklu sanıklar Seyithan Şen, Veysi Akar, İhsan Sevitek, Abdurrahim Tanrıverdi ve Adnan Bayram'ın tahliyesine, diğer sanıkların da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 9 Nisan 2012 gününe ertelendi. -İstenen cezalar- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianamede, bağımsız milletvekili seçilen Selma Irmak ve Kemal Aktaş ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin de aralarında bulunduğu 104'ü tutuklu 152 sanık hakkında ''Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma'', ''Terör örgütü üyesi ve yöneticisi olma'' ve ''Terör örgütüne yardım ve yataklık etme'' suçlarından 15 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları isteniyor. Hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Sabri Ok'un ilk şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, kapatılan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) 28 yöneticisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de aralarında bulunduğu 12 belediye başkanı, 2 il genel meclisi başkanı ile 2 belediye meclisi üyesi de zanlılar arasında yer alıyor.