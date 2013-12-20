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KCK davasında 4 tahliye

İstanbul'da görülen KCK davasında 4 kişi tahliye olurken diğer sanıkların tutukluluklarına devam kararı verildi

20 Aralık 2013 01:16

PKK'nın üst yapılanması KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çoğunluğu avukatlardan oluşan 16'sı tutuklu 50 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 4 sanığın tahliyesine karar verdi.
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi dışında oluşturulan büyük salonda görülen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan sanıkların yakalanmalarının beklenmesini kararlaştırdı.
Mahkeme heyeti, Abdullah Öcalan'ın tanık olarak dinlenilmesi ile hukuka aykırı olduğu iddia edilen delillerin dosyadan çıkartılması taleplerinin reddine hükmetti. 
Sanıklar Asya Ülker, Bedri Kuran, Mehmet Sani Kızılkaya ve Muhti Öztüzün'ün tahliyelerini kararlaştıran mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi. 
Duruşma, 8 Nisan 2014'e ertelendi.

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