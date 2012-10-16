KCK davasında 2 tahliye

Diyarbakır'da görülen "KCK" ana davasında 110 tutukludan ikisinin tahliyesine, 108 kişinin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 14 Ocak 2013'e erteledi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu 110 sanıktan 60'ı hazır bulundu, 50 sanık mazeret bildirerek katılmadı.

Duruşmada, sanıklardan Şeyhmus Bayhan ile ilgili delil ikamesi okundu. Mahkeme başkanı, sanıkla ilgili dosyada yer alan atılı suçlamaları okuyarak, savunma yapması için söz verdi.

Soruşturma savcısı İbrahim Baytekin, kimseyi Nevruz'a veya Dünya Kadınlar Gününe katıldı diye yargılamadıklarını belirterek şöyle konuştu: "Kürtlerin, Azerilerin kutladığı Nevruz Bayramı'nı Cumhurbaşkanı da ben de kutluyorum. Sırf Nevruz'u kutluyor diye hakkında dava açılan hiçbir sanık yoktur. Sanıkları bu tür kutlamalara katıldı diye yargılamıyoruz. Bütün yan delillerle suçları olan sanıkları yargılıyoruz. Bir büronun parti bünyesinde açılması o büronun yasa dışı işler yapmadığı anlamına gelmez.

Biz partilerin tüzel kişiliğini yargılamıyoruz. Kişileri yaptıkları suçlardan dolayı yargılıyoruz. Sanıkların suç işlediklerine dair kuvvetli deliller var. Bunlar ortam dinlemeleri, ses kayıtları ve katıldıkları toplantılardır. Delil ikamesi yapılan ve yapılmayan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir. Kürtçe talepleri ise Yargıtayda savunma dilinin Türkçe dilinden başka bir dille yapılmamasına içtihat etmiştir" dedi.

Sanık avukatlarından Tahir Elçi ise iddia makamına hitaben "Bu bakış açısı doğru bir bakış açısı değildir. İddia makamından böyle bir karar beklemiyorduk. Sanıklar elbette Türkçe konuşabiliyor ve Türkçe savunma yapabilecek kapasitedeler ancak sanıklar kendi ana dillerinde savunma yapmak istediklerini söyledi" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Yaşar Sarı ile Cibrail Kurt'un tutukluluktaki süreleri ve mevcut delilleri göz önüne alarak tahliyelerine oy birliği ile karar verdi. 108 tutuklu sanığın ise tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

İstenen cezalar

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianamede, bağımsız milletvekili seçilen Selma Irmak ve Kemal Aktaş ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin de arasında bulunduğu 96'sı tutuklu 152 sanık hakkında, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma", "terör örgütü üyesi ve yöneticisi olma" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık etme" suçlamasıyla 15 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları isteniyor.

Hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Sabri Ok'un ilk şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, kapatılan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) 28 yöneticisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile 12 belediye başkanı, 2 il genel meclisi başkanı ile 2 belediye meclisi üyesi de zanlılar arasında yer alıyor.