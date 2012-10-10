KCK davasında 2 tahliye

PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 124'ü tutuklu 205 sanık hakkında açılan davada mahkeme 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Davanın 14'üncü duruşmasının görüldüğü Silivri'deki duruşma salonunda yoğun güvenlik önlemleri vardı. Tutuksuz sanıklar ve avukatlar üst aramasından sonra içeri alındı. Bazı izleyicilerin alınmaması kısa süreli gerginliğe sebep oldu. Daha sonra bu kişilerin de alınmasıyla durum sakinleşti.



Duruşmada, 2 bin 400 sayfalık iddianamenin okunmasına ara verildi, talepler alındı.

Söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini istedi.



Tutuklu 2 sanığı tahliye eden mahkeme, duruşmayı 10 Aralık 2012 tarihine erteledi.



Dava kapsamında 122'si tutuklu 205 sanık, terör örgütüne üye olmak ve örgütün propagandasını yapmaktan yargılanıyor.