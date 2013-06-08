KCK davasında 14 tahliye

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'de görülen KCK davasında 14 tutuklu sanık takliye edildi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'de görülen Prof. Dr. Büşra Ersanlı ile yazar Ragıp Zarakolu'nun da aralarından bulunduğu 205 sanık hakkında açılan davanın 37. duruşması sona erdi.

Serpil Kırkeser'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında yapılan yeni adliye binasında görülen duruşmaya eski BDP İstanbul İl Başkanı Mustafa Avcı ve yazar Ragıp Zarakolu'nun oğlu Cihan Deniz Zarakolu'nun da aralarında bulunduğu 111 tutuklu sanık ile 14 tutuksuz sanık katıldı.

Duruşmanın sabahki oturumunda tutuklu sanık Recep Karagül, savunmasını Kürtçe tercüman aracılığıyla yaptı. Kalp hastası olduğunu belirten Recep Karagül "Kötü sağlık durumuma rağmen, 2 yıldır tutuklu yargılanıyorum" diye konuştu. Kürtçe tercüman aracılığıyla savunmalarını yapan bir kısım tutuklu sanıklar tahliyelerini istedi.

Savcı sanıkların tutukluluk haline karar verilmesini talep etti

Taleplerle ilgili görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı İsmail Işık, tutuklu sanık Eşref Yaşar'ın savunmasında kullandığı "tiyatro oyunu" sözüyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bunulmasını talep etti. Sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediği hususu, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, kaçma şüphelerinin bulunması nedeni ve adli kontrol uygulamalarının yetersiz kalacağını belirten Savcı Işık tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

14 sanık tahliye edildi

Aranın ardından taleplere ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Eşref Yaşar'ın bazı beyanlarında savunma sınırlarını aşması sebebiyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Mahkeme Heyeti, "Sanıklar Aziz Tunç, İbrahim Silgu, Menice Çelik, Fayık Taşkaya, Hüsnü Taş, Yüksel Gözde, Tacettin Karagöz, Recep Karagül, Ahmet Demirsoy, Mulazım Özcan, Erdoğan Gündüz, Cemal Bektaş, Şeyhmus Özgün ve Muzaffer Güzel'in tutuklu kaldıkları süre, suç vasfının değişme ihtimali ve mevcut delil durumunu göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi.

Duruşma, 9 Eylül Pazartesi saat 10.00'a ertelendi.