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KCK davasına yine 'Kürtçe savunma' damgasını vurdu

PKK’nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK davasında yine Kürtçe damgasını vurdu.

28 Aralık 2011 02:00

T24 - PKK’nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK davasında yine Kürtçe damgasını vurdu. Sanık avukatı Laçin, "Hangi dilde konuştuğunun tespit edilmesini talep ediyoruz. Adını koyalım" dedi.
 


104'ü tutuklu 152 kişinin yargılandığı KCK ana davasının 31 duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma talebi yine gündemdeydi.


Hakkındaki iddialara Kürtçe cevap veren tutuksuz sanık Veysel Yıldırım'ın mikrofonu kapatılırken, mahkeme heyeti olayı tutanaklara "Kürtçe olduğunu düşündüğümüz bir dil" olarak geçirdi.


Bunun üzerine söz alan Av. Feride Laçin, mahkeme başkanına "Bilinmeyen bir dil diyorsunuz. Hangi dilde konuştuğunun tespit edilmesini talep ediyoruz. Adını koyalım" dedi.


Duruşmaya öğlen verilen aradan sonra tekrar başladı.

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