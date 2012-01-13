-KCK davasına devam edildi DİYARBAKIR (A.A) - 13.01.2012 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki 35. duruşmaya, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önleri altında getirildi. Mazeret bildiren 41 sanığın katılmadığı duruşmada 63 tutuklu sanık hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan 48 sanıktan ise katılan olmadı. Duruşmada tutuklu sanık Ramazan Debe ilgili delil dosyaları okundu. Söz verilen sanık Debe, Kürtçe konuşmaya başladı. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Menderes Yılmaz'ın talimatıyla mikrofon kapatıldı. Sanık avukatlarından Sabahattin Korkmaz, sanıklara Kürtçe savunma yapmaları için izin verilmesini istedi. Avukat Cihan Aydın ise mahkememe heyetinin sadece delilleri okuduğunu savunarak, duruşmada dosyanın tamamının okunmasını talep etti. Delillerin okunmasına ara veren mahkeme, duruşmayı öğleden sonraya erteledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianamede, bağımsız milletvekili seçilen Selma Irmak ve Kemal Aktaş ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin de aralarında bulunduğu 104'ü tutuklu 152 sanık hakkında ''Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma'', ''Terör örgütü üyesi ve yöneticisi olma'' ve ''Terör örgütüne yardım ve yataklık etme'' suçlarından 15 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları isteniyor. Hakkında yakalama kararı olan terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Sabri Ok'un ilk şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, kapatılan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) 28 yöneticisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de aralarında bulunduğu 12 belediye başkanı, iki il genel meclisi başkanı ile iki belediye meclisi üyesi de zanlılar arasında yer alıyor.