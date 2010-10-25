-KCK DAVASI SÜRÜYOR DİYARBAKIR (A.A) - 25.10.2010 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM)'' yapılanmasıyla ilgili duruşmaya başlandı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 100'ü tutuklu, 4'ü tutuksuz 104 sanık katıldı. Tutuklu sanıklardan Kemal Aktaş, Ali Oruç, Abdullah Akengin ve Zeynep Boğa mazeretleri dolayısıyla katılmadı. Duruşmada savcı iddianame özetinin sanıklarla ilgili bölümünü okuyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianamede, 104'ü tutuklu 152 sanık hakkında ''devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', ''terör örgütü üyesi ve yöneticisi olma'', ''terör örgütüne yardım ve yataklık etme'' suçlarından 15 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları isteniyor.