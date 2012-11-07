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Hâkiminden anadil çıkışı: Kürtçe bilmeyen birine de 'Kürtçe konuş' demek zulümdür

Yaklaşık 45 dakika süren aranın ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 3 Ocak'a erteledi

07 Kasım 2012 12:42

İstanbul'da görülen KCK davasında Hakim Mehmet Ekinci'nin "anadilde savunma" ile ilgili sözleri damga vurdu. Ekinci, “Türkçe bilmeyen birine ‘Türkçe konuş’ demek zulümse Kürtçe bilmeyen birine de ‘Kürtçe konuş’ demek zulümdür” dedi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri’de görülen KCK davasının 4. duruşmasının öğleden sonraki oturumunda mahkeme heyeti duruşmaya yeniden ara verdi.

Yaklaşık 45 dakika süren aranın ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 3 Ocak’a erteledi.

Sağlıklı yargılama yapmayı amaçladıklarını vurgulayan Hakim Ekinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Sizlerle eskiden beri teşviki mesaimiz var. Hepinizin Türkçe'yi Kürtçe'den daha iyi konuştuğunuzu biliyoruz. Türkçe bilmeyen bir adama zorla 'Türkçe konuş' demek zulüm olduğu gibi Kürtçe bilmeyen bir insana da 'sen Kürtçe konuş' diye bir baskı olduğunu da fark ettik.

O da bir zulümdür. Bence bu zulümse eğer, herkes bunun karşısında durmalı. Kürtçe bilmeyen avukatlar var.

Gerçekten kamera çekimlerinde görürsünüz. Kürtçe bilmeyen avukatların ancak birkaç kelime konuşabildiklerini gördük. Ben işin doğrusu üzüldüm. Bir hukukçu olarak üzüldüm. Buna da izin vermeyin.''

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