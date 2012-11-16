KCK davası hakimi Alçık, 2 yıl önce Kürtçe tercüman talebini kabul etmiş!

KCK ana davası ve KCK basın davası Hakimi Ali Alçık'ın 2 yıl önce bir sanığa Kürtçe tercüman atadığı ortaya çıktı. Alçık'ın 2010 yılında 3. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi olduğu sırada yayıncılık yapan Mehdi Tanrıkulu'na Türkçe bildiği halde Kürtçe tercüman atadığı ve beraat kararı verdiği öğrenildi.

Bugün (16 Kasım 2012) İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen KCK basın davasında konuşan Avukat Baran Doğan, Alçık'a "Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakimlik yaptığınız dönemde, Mehdi Tanrıkulu adlı bir sanığa Kürtçe tercüman atadınız. Bende, bunun belgesi var. Üstelik bu sanık Türkçe'yi de çok iyi bilir. Geldiğimiz noktada bu ısrarcılığın anlamı ne?" dedi.

"Burada bir oyun oynanıyor" diyen Doğan şöyle devam etti: " Benim müvekkillerim, ana dillerinde savunma hakkı verilmediği için açlık grevindeler. Siz daha önce duyarlı davranıp tercüman atamışsınız. Oysa şimdi, devlet politikası değişti diye tercüman atanmıyor."

Alçık'ın Pazartesi (12 Kasım 2012) görülmeye başlanan KCK basın davasının 2. duruşmasında Kürtçe tercüman talebini reddettiği için sanıklar, avukatlar ve duruşmayı izleyen gazeteciler salonu boşaltmışlardı. Bunun üzerine Alçık, boş salona iddianameyi okutmuştu.