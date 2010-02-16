KCK, Baydemir'i yargıladı

T24 - PKK'nın şehir yapılanması KCK, mahkeme kurdu. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'i yargıladı. Yargılama sonunda da Baydemir'e kınama cezası verildi. Ve bu kararı, Belediye Başkanı Baydemir'e, belediyenin temizlik işçisi tebliğ etti.





Mahkeme kurmuşlar, yargılama yapmışlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'i mahkum etmişler.



Ses kaydı 2008'den, PKK'nın, "Öcalan'a özgürlük" eylemleri yaptığı dönemden...



PKK'nın dağ kadrosu karar alıyor, o kararları da, KCK, yani şehir yapılanması aracılığıyla hayata geçiriyordu.



Belediyeler de, bu şehir yapılanmasına bağlıydı.



Yani iddialara göre, eski DTP'li, yeni BDP'li belediyeler de KCK'nın talimatlarına göre hareket etmek zorundaydı. Aksi halde, örgüt tarafından cezalandırılıyordu.



Bu ses kaydı da o iddiaların kanıtı olarak dosyaya kondu.



Kayıtta, 3 kişinin sesi var. Onlardan biri Osman Baydemir; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı.



Biri Ümit Aydın; Diyarbakır Belediyesi'nde temizlik işçisi.



Bir diğeri de Seda Akbaş Can; konuşmalardan anlaşıldığı kadarıyla KCK'nın sözcüsü.



Ses kayıtlarından, Osman Baydemir'in KCK'nın kurduğu mahkemede yargılandığı ve kınama cezasına çarptırıldığı anlaşılıyor. Suçu ise, "Edi Bese" eylemlerine yeterli desteği vermemek.



Baydemir karara itiraz etmiyor. Ama yine de savunmaya geçiyor.



Bu sırada belediyenin temizlik işçisi Ümit Aydın söze giriyor. Ve başkanına nasihat etmeye başlıyor.



Ardından KCK üyesi kadın yeniden konuşmaya başlıyor. Üslubu yumuşak olsa da Baydemir'e karşı söylediği sözler demir gibi.



Temizlik işçisi Ümit Aydın, bir kez daha söze giriyor. Ve Baydemir'e KCK'ya karşı sorumluluklarını hatırlatıyor.



Baydemir, her ne kadar "itiraz etmeyeceğim" dese de, sözlerinden, kararı tasvip etmediği anlaşılıyor.



Ama KCK'lılar kararlı. Seçilmiş siyasilere müdahalelerinin meşru olduğunu savunuyorlar.



Bu ses kaydı, şimdi KCK dosyasında. Örgütün alternatif yargı sistemi oluşturduğu iddialarına kanıt olarak mahkemede değerlendirilecek.







