T24 LogoT24 Logo
Gündem

'KCK basın komitesi' davasında bir gazeteci için tahliye kararı verildi

Mahkeme, ANF Muhabiri Zeynep Kuray ve gazeteci Sultan Güneş Ünsal'ın savunmaları nedeniyle suç duyurusunda bulunma kararını da verdi

06 Aralık 2013 20:31

Gazetecilerin yargılandığı KCK davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir gazeteci için tahliye kararı verdi. Duruşmada, DİHA muhabiri Nilgün Yıldız için tahliye kararı verilirken, diğer tutsak gazetecilerin tamamının tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, ANF Muhabiri Zeynep Kuray ve gazeteci Sultan Güneş Ünsal'ın savunmaları nedeniyle suç duyurusunda bulunma kararını da verdi.

Fırat Haber Ajansı'nın (ANF) haberine göre, 20'si tutuklu 46 gazetecinin yargılandığı "KCK basın komitesi" davasının 8'inci duruşması sona erdi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görülen davada savcı İsmail Işık'ın mütalaasının ardından ara karar için duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, aranın ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu DİHA muhabiri Nilgün Yıldız'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, diğer gazetecilerin "kuvvetli suç şüphesi" ve "kaçma şüpheleri" gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme kararında ayrıca gazeteci Sultan Güneş Ünsal ve ANF muhabiri Zeynep Kuray'ın savunma sınırlarını aştığı gerekçesiyle haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların savunmalarına getirdiği kararın kaldırılması talebini de reddetti. Duruşma 13-17 Ocak'a ertelendi.

Sultan Güneş Ünsal'ın savunma sınırlarını aştığı gerekçesiyle suç duyurusu kararı verilen savunmasının söz konusu bölümlerinin ise Radikal Gazetesi köşe yazarı Pınar Öğünç'ten yapılan alıntılar olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

kckbasınkomistesidavatahliyeNilgün YıldızZeynep KuraySultan Güneşdihaanf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24