'KCK basın komitesi' davasında bir gazeteci için tahliye kararı verildi

Gazetecilerin yargılandığı KCK davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir gazeteci için tahliye kararı verdi. Duruşmada, DİHA muhabiri Nilgün Yıldız için tahliye kararı verilirken, diğer tutsak gazetecilerin tamamının tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, ANF Muhabiri Zeynep Kuray ve gazeteci Sultan Güneş Ünsal'ın savunmaları nedeniyle suç duyurusunda bulunma kararını da verdi.

Fırat Haber Ajansı'nın (ANF) haberine göre, 20'si tutuklu 46 gazetecinin yargılandığı "KCK basın komitesi" davasının 8'inci duruşması sona erdi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görülen davada savcı İsmail Işık'ın mütalaasının ardından ara karar için duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, aranın ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu DİHA muhabiri Nilgün Yıldız'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, diğer gazetecilerin "kuvvetli suç şüphesi" ve "kaçma şüpheleri" gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme kararında ayrıca gazeteci Sultan Güneş Ünsal ve ANF muhabiri Zeynep Kuray'ın savunma sınırlarını aştığı gerekçesiyle haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların savunmalarına getirdiği kararın kaldırılması talebini de reddetti. Duruşma 13-17 Ocak'a ertelendi.

Sultan Güneş Ünsal'ın savunma sınırlarını aştığı gerekçesiyle suç duyurusu kararı verilen savunmasının söz konusu bölümlerinin ise Radikal Gazetesi köşe yazarı Pınar Öğünç'ten yapılan alıntılar olduğu öğrenildi.