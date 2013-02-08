KCK basın davasında 7 tahliye!

KCK adı altında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 33'ü tutuklu 46 gazetecinin yargılandığı davanın Silivri'de görülen 3. duruşmasının 4. oturumunda ara karar açıklandı. Mahkeme Heyeti, 7 gazetecinin tahliyesine karar verdi.

Tahliye kararı verilen gazeteciler; "ANF muhabiri İsmail Yıldız, DİHA muhasebecisi Pervin Yerlikaya, DİHA İmtiyaz Sahibi Zuhal Tekiner, Özgür Gündem imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü Ziya Çiçekçi, DİHA İstanbul Muhabiri Çağdaş Kaplan, Demokratik Modernite imtiyaz sahibi Ömer Çiftçi, Demokratik Modernite Dergisi çalışanı Saffet Orman.

Avukatların Kürtçe savunma talebini, daha önce bu talebin karara bağlandığını gerekçe göstererek, bir daha karar verilmesine gerek olmadığına hükmeden mahkeme heyeti, Özgür Gündem gazetesinden tutuklu gazeteci Nurettin Fırat'ın hangi tarihlerde gazetede çalıştığının sorulmasına karar verdi.

Tutuklu erkek gazetecilerin Silivri Cezaevi'ne sevki ile ilgili Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına karar veren mahkeme, bazı avukatların yaptıkları savunmalarda "siyasi rehin", "tutsak basın", "saçma sapan içerikli iddianame", "komik bir iddianame" gibi sözler söylediğini öne sürerek, salon görüntülerinin çözülmesinin ardından ilgili avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca sanıkların hangi ülkelere giriş-çıkış yaptığının sorulması için ilgili emniyet müdürlüklerine yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı 22-26 Nisan tarihine erteledi. Duruşma salonunda Ziya Çiçekçi'nin babası Mehmet Çiçekçi küfür ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Tahliye edilen gazeteciler hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu.