KCK Basın davası 15 Temmuz'a ertelendi

46 gazetecinin tutuksuz yargılandığı KCK Basın davası, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 20 Aralık 2011 tarihinde yapılan operasyon sonucu açılan "KCK Basın davası" kapsamında 46 basın çalışanının yargılandığı davada mahkeme, gazeteci Şerafettin Sümeli'nin zorla getirilmesine karar vererek bir sonraki duruşmayı 15 Temmuz'a erteledi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararı beklenmeksizin görülen davada yargılan gazetecilerin avukatları, AYM'ye yapılan başvuru sonucunun beklenmesi yönündeki taleplerini yineledi.

Özel Yetkili Mahkemeler (ÖYM) döneminde yapılan ve önceki soruşturmalarda hukuki ve yasal açıdan sıkıntılar mevcut olduğunu söyleyen avukat Feyzi Çelik, AYM'ye yapılan başvurunun beklenmesi talebinin reddedilmesi durumunda savunmaları eksik alınan sanıklar için ek savunma hakkı ve savunmalarını hazırlamaları için süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatlarının talebini gazeteci Şerafettin Sümeli'nin bir sonraki duruşmaya gelmesi durumunda değerlendireceğini belirterek duruşmayı 15 Temmuz'a erteledi.

46 gazetecinin "örgüt üyeliği" ve "örgüt yöneticiliği" iddiasıyla 7 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası ile yargılandığı dava dosyası Özel Yetkili Mahkemelerin (ÖYM) kaldırılmasının ardından avukatların talebi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gönderilmişti. Ancak İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama talebiyle 6 Kasım 2014'te Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen dosya ile ilgili kararın açıklanmamasını gerekçe göstererek davalara devam kararı vermişti.

Ne olmuştu?

2011’in Aralık ayında Dicle Haber Ajansı, Özgür Gündem, Azadiya Welat, Demokratik Modernite ve Fırat Dağıtım gibi Kürt basınına yönelik yapılan operasyonda 46 çalışan gözaltına alınmış 32’si tutuklanmıştı. Yaptıkları röportajlar, çektikleri fotoğraflar, takip ettikleri basın açıklamaları, notları, haber kaynakları ile konuşmaları ve telefonlarında bulunan haber kaynaklarının isimlerine kadar birçok gazetecilik faaliyeti iddianamede suç delili olarak yer aldı. 32 tutuklunun 17’si iki yıl süren yargılama boyunca tahliye edilirken geriye kalan tutuklular ancak ÖYM’ler kaldırıldıktan sonra tahliye olabildi.