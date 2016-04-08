T24 LogoT24 Logo
Gündem

KCK Basın davası 15 Temmuz'a ertelendi

2011'de Kürt gazetecilere yönelik gerçekleşen operasyonda 46 gazeteci tutuklanmıştı

08 Nisan 2016 14:26

Rabia Çetin

46 gazetecinin tutuksuz yargılandığı KCK Basın davası,  İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 20 Aralık 2011 tarihinde yapılan operasyon sonucu açılan "KCK Basın davası" kapsamında 46 basın çalışanının yargılandığı davada mahkeme, gazeteci Şerafettin Sümeli'nin zorla getirilmesine karar vererek bir sonraki duruşmayı 15 Temmuz'a erteledi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararı beklenmeksizin görülen davada yargılan gazetecilerin avukatları, AYM'ye yapılan başvuru sonucunun beklenmesi yönündeki taleplerini yineledi.

Özel Yetkili Mahkemeler (ÖYM) döneminde yapılan ve önceki soruşturmalarda hukuki ve yasal açıdan sıkıntılar mevcut olduğunu söyleyen avukat Feyzi Çelik, AYM'ye yapılan başvurunun beklenmesi talebinin reddedilmesi durumunda savunmaları eksik alınan sanıklar için ek savunma hakkı ve savunmalarını hazırlamaları için süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatlarının talebini gazeteci Şerafettin Sümeli'nin bir sonraki duruşmaya gelmesi durumunda değerlendireceğini belirterek duruşmayı 15 Temmuz'a erteledi.

46 gazetecinin "örgüt üyeliği" ve "örgüt yöneticiliği" iddiasıyla 7 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası ile yargılandığı dava dosyası Özel Yetkili Mahkemelerin (ÖYM) kaldırılmasının ardından avukatların talebi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gönderilmişti. Ancak İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama talebiyle 6 Kasım 2014'te Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen dosya ile ilgili kararın açıklanmamasını gerekçe göstererek davalara devam kararı vermişti.

 

Ne olmuştu?

 

2011’in Aralık ayında Dicle Haber Ajansı, Özgür Gündem, Azadiya Welat, Demokratik Modernite ve Fırat Dağıtım gibi Kürt basınına yönelik yapılan operasyonda 46 çalışan gözaltına alınmış 32’si tutuklanmıştı. Yaptıkları röportajlar, çektikleri fotoğraflar, takip ettikleri basın açıklamaları, notları, haber kaynakları ile konuşmaları ve telefonlarında bulunan haber kaynaklarının isimlerine kadar birçok gazetecilik faaliyeti iddianamede suç delili olarak yer aldı. 32 tutuklunun 17’si iki yıl süren yargılama boyunca tahliye edilirken geriye kalan tutuklular ancak ÖYM’ler kaldırıldıktan sonra tahliye olabildi.

ETİKETLER

kck basın davasıtutuklu gazetecileryargılanan gazetecilergazetecilere özgürlük platformuçağlayan adliyesiağır ceza mahkemesirabia çetin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24