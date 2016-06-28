KCK avukatlar davasında savunmanın talebine kabul; iddianameyi hazırlayanların dosyaları mahkemeye gelecek

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 46 avukatının yargılandığı KCK avukatlar davasında, sanık avukatları dosyayı hazırlayan savcı ve polislerle, davaya bakan hâkimlerin bugün "görevi kötüye kullanmak"tan yargılandığını hatırlatarak, dava dosyalarının mahkemece istenmesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, davayı 14 Kasım'a erteledi.

Abdullah Öcalan'ın avukatlarına dönük 2011 yılında yapılan operasyonda haklarında dava açılan 46 avukatın yargılandığı davaya İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Özel Yetkili Mahkemelerin (ÖYM) kapatılmasının ardından İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5'inci duruşması görülen davaya yargılanan avukatlardan Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) Eş Genel Başkanı Ömer Güneş, Mehmet Sani Kızılkaya, ÖHD Genel Merkez yöneticileri Özgür Erol ve Asya Ülker, Nezahat Paşa, İbrahim Bilmez, Mustafa Eraslan ile avukatları katıldı.

AYM kararı beklenmeli

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, duruşmayı Avrupa'dan gelen baroların temsilcileri ile Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Özgürlükçü Demokrat Avukatlar (ÖDAV) ve Demokrasi İçin Hukukçular da izledi. Davada ilk olarak yargılanan avukatların avukatı Esra Sarmanlı konuştu. Sarmanlı, özel yetkili mahkemelerce yapılan tün faaliyetlerin hukuksuz olduğunu belirterek, yargılamaya kaldığı yerden devam edilemeyeceğini söyledi. Sarmanlı, daha önce dava dosyasının gönderildiği Anayasa Mahkemesi'nin kararının beklenilmesi gerektiğini de belirtti.

"İddianameyi hazırlayanlar yargılanıyor"

Sarmanlı'nın ardından Avukat Rezzan Sarıca söz aldı. Sarıca, dosyayı hazırlayan hâkim, savcı ve polislerin bugün yargılandığını hatırlatarak, "Onların yargılandığı dosyalar bu dosyaya getirilmeden hüküm kurulamaz. Bu kişilerin hazırladığı dava dosyalarına güvenemeyiz. Bu açık bir şekilde hukuka aykırı bir durumdur. Hâkim Mehmet Ekinci'nin de aralarında olduğu bir hâkim grubu hakkında 'görevi kötüye kullanmaktan' Bakırköy 10. Ağır Ceza'da dava olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde soruşturma kapsamındaki polislerin yargılandığını da biliyoruz. Şimdiye kadar adil yargılama yapılmadı. Bu anlamda bir hüküm de kurulamaz. Adil yargılanma hakkı açısından bu hâkim ve polislerin durumunun göz önünde bulundurulması gerekir. Bu nedenle bu dosyaların mahkemeye getirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Avukat müvekkil ilişkisi ihlal edildi

Avukat Several Ballıkaya da, yargılanan avukatların sorgu aşamasının dahi usule uygun yapılmadığını belirterek, iddianamede Abdullah Öcalan ile avukatlarının yaptığı görüşmelerin tutanaklarının da suç delili olarak yer aldığını ve avukat müvekkil ilişkisinin ihlal edildiğini söyledi. Ballıkaya, "İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK Lideri Abdullah Öcalan ile yaptıkları avukat müvekkil görüşmeleri infaz hâkimi kararı ile hukuk dışı bir şekilde kayıt altına alınmıştır" dedi.

Avukatların savunmasından sonra savcı, avukatların tüm taleplerini, dosya kapsamını gerekçe göstererek, reddedip ve mütalaa sunmak için süre talebinde bulundu.

Savcının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, delillerin değerlendirilmesi talebinin reddine karar verdi. Heyet, avukatların talep ettiği dosyayı hazırlayan hâkim, savcı ve polislerin yargılandığını dava dosyalarının ilgili mahkemelerden istenmesine ve Anayasa Mahkemesi'nin kararının beklenmesine karar vererek davayı 14 Kasım'a erteledi.