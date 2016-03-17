KCK avukatlar davasında Özgürlükçü Hukukçular Derneği'ne yönelik operasyon protestosu

KCK üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 46 avukatın dava duruşması İstanbul'da görüldü. Duruşmada avukat Ercan Kanar, yargının çifte standart uyguladığını söyleyerek müvekkillerinin beraatını istedi. Ardından sanık avukatlar, ÖHD'li avukatların gözaltına alınmasını duruşma salonunu terk ederek protesto ederken, mahkeme heyeti, AYM'nin "Anayasa aykırılık" iddiasına dair yanıtını beklemeden mütalaanın hazırlanması için dosyayı Cumhuriyet Savcılığı'na sevk etti.

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarına yönelik 22 Kasım 2011 tarihinde gerçekleşen KCK operasyonları kapsamında 46'sı avukat 50 kişinin yargılandığı davanın duruşması, İstanbul Adliyesi'ndeki 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dicle Haber Ajansı'ndan Evrim Kepenek'in haberine göre, duruşmaya yargılanan avukatlardan Cemal Demir, Muharrem Şahin, Fuat Çoşacak, İbrahim Bilmez, Ömer Güne ve Asya Ülker katılırken, Paris ve Berlin barolarından avukatlar ile HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da duruşmayı izledi.

Duruşmada ilk olarak konuşan sanıkların avukatı Ercan Kanar, yargının çifte standart uyguladığını söyleyerek, Ergenekon ve Balyoz davalarında tutukluların beraat ettiğini ifade etti. Aynı uygulamanın bu dava da geçerli olması gerektiğini kaydeden Kanar, sanıkların beraatını istedi. Bu davayı takip eden avukatlardan birinin katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi olduğunu hatırlatan Kanar, Türkiye'de tarihi günlerden geçildiğini söyleyerek, "Bugün burada bir eksiğiz hem de 9 eksiğiz. Bir eksiğiz çünkü bu davanın avukatlarından Tahir Elçi devletin kontra güçleri tarafından öldürüldü. Henüz bir polis hakkında soruşturma dahi açılmadı. Bir de 9 eksiğiz çünkü 9 meslektaşımız dün gözaltına alındı" dedi.

"Savunma Erdoğan'ın tiranlığına boyun eğmeyecek"

Bu sırada Kanar'ın sözünü kesen hakim, "Bizi meşgul etmeyin" diye tepki gösterince, Kanar, davanın bu gelişmelerle ilgili olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: "En büyük zulüm, hak arayanlara, avukatlık yapanlara en büyük zulüm bu iktidar döneminde yaşandı. Erdoğan diktatör olmak istiyor, tiranlık yapmak istiyor. Savunma onun tiranlığına boyun eğmeyecek. Biz adresleri belli meslektaşlarımızın gözaltına alınmasını anlamış değiliz. Meslektaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz ve mahkemenizi protesto ediyoruz.”

Avukatlar mahkemeyi terk etti

Kanar'ın ardından konuşan sanık avukatlardan İbrahim Bilmez de, kendilerini savunan meslektaşlarının bugün duruşmada olmadığını ifade ederek, "Önceden onlar bizi savunurdu şimdi biz onları savunmak zorundayız. Bu nedenle de mahkemeyi terk ediyoruz" diye belirtti.

Bilmez'in ardından tüm avukatlar ve izleyiciler mahkeme salonunu terk etti.

Avukatsız ve izleyicisiz devam eden davada mahkeme heyeti, sanık avukatların AYM'ye yaptığı "Anayasa aykırılık" iddiasına yönelik AYM'nin vereceği yanıtı beklemeden mütalaa hazırlanması için Cumhuriyet Savcılığı'na sevk ederek, duruşmayı 28 Haziran'a erteledi.

Ne olmuştu?

22 Kasım 2011'de düzenlenen KCK operasyonlarda PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarının da aralarında bulunduğu 48 avukat gözaltına alınmış, 22'si tutuklanmıştı. Tutuklanan avukatlar peyder pey serbest bırakılırken, davanın avukatları, özel yetkili mahkemelerin kapanması sonrası "anayasa aykırılık" iddiası ile AYM'ye başvuru yapmıştı. Uzun zamandır AYM'nin kararını bekleyen mahkeme, beklenilen süreyi dikkate aldığını iddia ederek, dosya hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nın mütalaa vermesini istedi.