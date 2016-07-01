KCK ana davasında yargılanan 8 HDP'li vekilin fezlekesi mahkemede

KCK ana davasının sanığı 8 milletvekili hakkında hazırlanan fezleke Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Adalet Bakanlığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Çağlar Demirel, Dirayet Taşçı, Alican Ünlü ile Nadir Yıldırım ile ilgili hazırlanan fezlekeleri, yargılamanın devam ettiği Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İMC'de yer alan habere göre, mahkeme, milletvekilleri hakkındaki dosyayı ilerleyen günlerde inceleyecek.

HDP Eş Genel Başkanları ifadeye çağrılmıştı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, talimat ile ifadesi alınması için Ankara Cumhuriyet savcılığınca ifadeye çağrılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’ın yanı sıra HDP Ağrı milletvekilleri Dirayet Taşdemir ve Bedran Öztürk’ün de dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından ifadeye çağrıldıkları belirtildi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde de HDP’li milletvekilleri Ahmet Yıldırım, Burcu Çelik Özkan ve Ayhan Bilgen de telefonla ifadeye çağrılmıştı. Ancak HDP’liler ifade vermeye gitmedi.

Ortak savunma

HDP, dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından ortak bir savunma yayınlamıştı.

Tüm milletvekilleri bu ortak savunmayla bu değişikliğin demokratik siyaseti tasfiye etmeye dönük olduğunu belirterek, “Sizden hiç bir talebim ve beklentim yoktur. Siyasi faaliyetlerim nedeniyle ancak beni seçen halkım sorgulayabilir” diyecek.