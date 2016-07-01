T24 LogoT24 Logo
Gündem

KCK ana davasında yargılanan 8 HDP'li vekilin fezlekesi mahkemede

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve Yüksekdağ da ifadeye çağrılmıştı

01 Temmuz 2016 17:34

KCK ana davasının sanığı 8 milletvekili hakkında hazırlanan fezleke Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Adalet Bakanlığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Çağlar Demirel, Dirayet Taşçı, Alican Ünlü ile Nadir Yıldırım ile ilgili hazırlanan fezlekeleri, yargılamanın devam ettiği Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İMC'de yer alan habere göre, mahkeme, milletvekilleri hakkındaki dosyayı ilerleyen günlerde inceleyecek.

 

HDP Eş Genel Başkanları ifadeye çağrılmıştı

 

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, talimat ile ifadesi alınması için Ankara Cumhuriyet savcılığınca ifadeye çağrılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’ın yanı sıra HDP Ağrı milletvekilleri Dirayet Taşdemir ve Bedran Öztürk’ün de dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından ifadeye çağrıldıkları belirtildi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde de HDP’li milletvekilleri Ahmet Yıldırım, Burcu Çelik Özkan ve Ayhan Bilgen de telefonla ifadeye çağrılmıştı. Ancak HDP’liler ifade vermeye gitmedi.

 

Ortak savunma

 

HDP, dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından ortak bir savunma yayınlamıştı.

Tüm milletvekilleri bu ortak savunmayla bu değişikliğin demokratik siyaseti tasfiye etmeye dönük olduğunu belirterek, “Sizden hiç bir talebim ve beklentim yoktur. Siyasi faaliyetlerim nedeniyle ancak beni seçen halkım sorgulayabilir” diyecek.

ETİKETLER

osman baydemirkck ana davasıdiyarbakırhdpfezleke

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24