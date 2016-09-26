KCK ana davasında 'FETÖ' çatı iddianamesi istendi

Diyarbakır'da görülen KCK/TM ana davası duruşmasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'FETÖ/PDY' hakkında hazırlanan çatı iddianamenin istenmesi kararlaştırıldı.

DHA'dan Felat Bozarslan'ın haberine göre, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 171 sanığın yargılandığı KCK ana davasının geçen çarşamba günü yapılan duruşmasına ilişkin ara kararlar bugün açıklandı. Mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılarak, FETÖ/PDY çatı iddianamesinin UYAP üzerinden gönderilmesi için istenmesine karar verdi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakim ve savcıların meslekten ihraç edilmesine ilişkin HSYK kararının bir örneğinin dava dosyasına eklenmesine karar veren mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına süre verilmesine hükmetti.

Mahkeme, sanık avukatlarının davanın soruşturması ve kovuşturmasında yer alan kamu görevlileri hakkında FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında adli ve idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığının tespiti yönündeki talebi ise yargılamaya bir yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddetti. Bilirkişi raporları, telefon ve ortam dinlemelerine ilişkin savunmaların hazırlanması için avukatlara ve sanıklara bir sonraki duruşmaya kadar süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.