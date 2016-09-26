T24 LogoT24 Logo
Gündem

KCK ana davasında 'FETÖ' çatı iddianamesi istendi

Mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına süre verilmesine hükmetti

26 Eylül 2016 22:06

Diyarbakır'da görülen KCK/TM ana davası duruşmasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'FETÖ/PDY' hakkında hazırlanan çatı iddianamenin istenmesi kararlaştırıldı.

DHA'dan Felat Bozarslan'ın haberine göre, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 171 sanığın yargılandığı KCK ana davasının geçen çarşamba günü yapılan duruşmasına ilişkin ara kararlar bugün açıklandı. Mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılarak, FETÖ/PDY çatı iddianamesinin UYAP üzerinden gönderilmesi için istenmesine karar verdi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakim ve savcıların meslekten ihraç edilmesine ilişkin HSYK kararının bir örneğinin dava dosyasına eklenmesine karar veren mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına süre verilmesine hükmetti.

Mahkeme, sanık avukatlarının davanın soruşturması ve kovuşturmasında yer alan kamu görevlileri hakkında FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında adli ve idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığının tespiti yönündeki talebi ise yargılamaya bir yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddetti. Bilirkişi raporları, telefon ve ortam dinlemelerine ilişkin savunmaların hazırlanması için avukatlara ve sanıklara bir sonraki duruşmaya kadar süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.

ETİKETLER

KCKFETÖFETÖ Çatı iddianamesiMahkeme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24