KCK: AKP'nin demokratikleşme paketi çözüm sürecinin bittiğinin deklarasyonudur

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat, çözüm süreci ve demokratikleşme pakati üzerine açıklamalarda bulundu. Son üç aydır Türkiye’de yürüyen sürecin ciddi bir tıkanma yaşadığını belirten Hozat, "AKP’nin çözüm paketini sürecin bittiğinin deklarasyonu" olarak nitelendirdi. KCK tutuklularına da değinen Hozat, KCK adı altında BDP çalışanlarından 10 bini aşkın tutuklunun olduğunu da ileri sürdü.

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat, Genel Başkanlık Konseyi üyesi Mustafa Karasu ve Yürütme Konseyi üyesi Sabri Ok Sterk TV’de dün gece yayınlanan özel programa katılarak, barış sürecini ve demokratikleşme paketini değerlendirdi. Programda yer alan konuşmanın Fırat Haber Ajansı'nda yer alan ilgili bölümü şöyle:

Süreç AKP'nin tutumundan kaynaklı bir tıkanmayı yaşıyor

Newroz’la birlikte başlayan sürecin gelişmesi için Kürt hareketinin ciddi bir mücadelesi ve çabası olduğunu ifade eden Bese Hozat, bu çabaların tek taraflı kaldığını ve sürece yönelik güven yaratacak, barış sürecinin altyapısının oluşturacak hiçbir düzenlemenin gerçekleşmediğini söyledi. AKP hükümetinin yasal değişiklikler bir tarafa söylemde dahi hiçbir değişime gitmediğini ifade eden Hozat, “Gelinen aşamada süreç zaten bir tıkanmayı yaşıyor. Bu da AKP’nin devletin tutumundan kaynaklı bir durumdur. Sürece yaklaşımı AKP’nin baştan beri hep pragmatik oldu, taktiksel bir yaklaşımı esas aldı, çözüme dönük hiçbir samimi yaklaşımı gelişmedi. Süreci biz geliştirirken diğer taraftan hükümet, devlet ciddi bir tasfiye planı içerisinde oldu. Barajların yapımı bir askeri plandır. Karakolların yapımı, koruculuk sistemi, KCK tutuklularıdır. Şu anda KCK adı altında BDP çalışanlarından 10 bini aşkın tutuklu var. Yıllardır bu insanlar içerde çürütülüyor. Buna yönelik hiçbir gelişme olmadı. Önderliğimizin koşullarında hiçbir değişiklik olmadı. Tecrit olduğu biçimiyle devam etti. Dışarıyla teması yok. Avukatlarıyla görüşmesi yok. Avukatları dahi tutuklu. Yani kısacası hiçbir biçimde devlet ve AKP tarafından sürecin ilerlemesi, demokratik çözümün gerçekten yani, hani sorunun çözümüne dönük bir ortamın, bir atmosferin oluşturulması, bu anlamda yasal bir prosedüre kavuşturulması için herhangi bir adım olmadı. Süreç diyalog üzerinden, tartışma üzerinden hep gitti” şeklinde konuştu.

Oyalama politikaları izleniyor

AKP’nin süreci bir oyalama siyasetiyle götürdüğünü belirten Hozat, AKP iktidarının geliştirmenin, devam ettirmenin hesapları içerisinde olduğunu ve çabalarını buna yoğunlaştırdığını kaydetti. AKP’nin Kürt sorununun çözümü konusunda ciddi samimi bir yaklaşımı olmadığını kaydeden Hozat, “bu anlamda Paket çözüme dönük bir şey ortaya çıkarmadı. Paketin içerisinde aslında AKP zihniyeti çıktı. Erdoğan’ın kendisi çıktı. Demokratik çözüme yönelik hiçbir şey çıkmadı pakette. Bu da şunu ortaya koydu. AKP oyalama, aldatma, çürütme siyasetini devam ettirecek. Bunun da ifadesi oldu aslında. AKP bu paketle bunu deklare etti. Ben şimdiye kadar yürüttüğüm siyaseti, inkarı, tasfiye siyasetini, aldatma siyasetini devam ettireceğimin ifadesi oldu” dedi.

Paket AKP’ye yakın çevreleri bile şaşırttı

“AKP’nin Kürt sorununa yaklaşımı bire bir Önderliğimize yaklaşım olarak da yansıyor” diyen Hozat devamla şunları kaydetti: “Önderliğimize de AKP taktiksel yaklaştı. Birkaç defa da Önderliğimizin görüşmelerde uyarıları oldu. Bu kamuoyuna da yansıdı. ‘Beni kandıramazsınız, beni oyuna getiremezsiniz. Ben oyuna gelecek bir adam değilim. Ciddi olacaksınız’ dedi. Bu konuda ciddi uyarıları oldu. Şu anlaşılıyor zaten, faydalanmacı bir yaklaşım var. Önderliğimize yaklaşım da bu temelde. Harekete yaklaşım da, ateşkes ve geri çekilme kararına, sürecin kendisine yaklaşım da faydalanmacı, kullanmacı bir yaklaşım olarak ortaya çıktı AKP tarafından” dedi.

AKP’nin sürece nasıl yaklaştığının demokrasi paketinde açık bir şekilde ifade edildiğini söyleyen Hozat, pakette Kürt sorununun çözümüne yönelik hiçbir şey olmadığını kaydetti. Paketin AKP’ye yakınlığıyla bilinen çevreleri dahi şaşırttığını söyleyen Hozat, demokratik olmayan bir partinin demokratik bir paket çıkaramayacağını belirtti. Hozat, bu hükümetten çok barışçıl bir çözüm beklenemeyeceğini, bu süreci toplumsal direnişin gerçekleştireceğini vurguladı.

AKP hükümetinin ne anadilde eğitimi kabul etmez

KCK Genel Başkanlık Konseyi üyesi Mustafa Karasu ise AKP’nin paketinin sömürgeci bir zihniyetle hazırlandığını ifade ederek, " Öcalan ve Kürt Özgürlük Hareketini bir muhatap olarak kabul etmeyen AKP hükümetinin ne anadilde eğitimi, ne özerkliği kabul eder" dedi.

Süreç bizim açımızdan bitti

KCK Yürütme Konseyi üyesi Sabri Ok ise ateşkes sürecinin tıkandığını hatta kendileri açısından bittiğini belirterek, “AKP zihniyet olarak çözüme kapalı. Kürt sorunu aslında Erdoğan bir ara söylemişti: Düşünmezseniz yoktur! Böyle bir zihniyetle gerçek bir çözüm olabilir mi? Mümkün değil" dedi.