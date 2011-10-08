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Ekonomi

Kazmunaygaz Türkiye pazarına girmek istiyor ASTANA (A.A)

08 Ekim 2011 13:44

-Kazmunaygaz Türkiye pazarına girmek istiyor ASTANA (A.A)- 08.10.2011 - Kazakistan devletine ait petrol ve gaz şirketi Kazmunaygaz'ın Türk piyasasına girmek istediği bildirildi. Kazakistan Petrol ve Gaz firması Kazmunaygaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı Kairgeldi Kabildin, firma olarak Türk piyasasına girmek istediklerini söyledi. Kazakistan'ın en büyük petrol arama, çıkarım ve dağıtım şirketi olan Kazmunaygaz'ın Türkiye'de hangi alanlarda çalışmak istediğine dair ayrıntı vermeyen Kabildin, ''Biz Romanya, Bulgaristan, Fransa, İspanya dahil olmak üzere Avrupa pazarında bir çok ülke pazarında çalışıyoruz. Türk pazarına da girmek istiyoruz'' dedi.

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