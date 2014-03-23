Demirtaş: İlk görüşmemizde Nevruz'un çoşkusunu Öcalan'a ileteceğiz

İstanbul Kazlıçeşme'de düzenlenen Nevruz kutlamalarına binlerce kişi katıldı, kutlamalarda barış vurgusu yapıldı.

Nevruz kutlamalarına katılmak isteyen insanlar nevruz için sabah saatlerinden itibaren Kazlıçeşme'ye gelmeye başladı. Sahil yolunun trafiğe kapatıldı. İnsanlar Kazlıçeşme'ye ulaşabilmek için dakikalarca yürümek zorunda kaldı.

Serkan Ocak’ın Radikal’de yer alan haberine göre, Kazlıçeşme'ye kurulan platformunun yanında simgesel olarak yanan Nevruz'un simgesi ateşe ilave olarak meydanın bazı noktalarında da ateşler yakıldı. İnsanlar önce ateşlerin üzerinden atladı, daha sonra alanın boş noktalarında halaylar çekildi. Konuşmalar başlamadan önce binlerce kişi kurulan barikatlardan atlayarak platformun önüne geçti. Protokol bölümünün önüne de yığılmalar oldu. Bazı kişiler platformun üzerine çıkarak Abdullah Öcalan bayrakları açtı.

Görevlilerin can güvenliği uyarılarına rağmen platformun üzerine çıkanlar buradan aşağıya inmedi.

Konuşmaların yapıldığı platformun önüne HPG imzası taşıyan 'Ya müzakere ya savaş' yazılı bir pankart açıldı. Meydandaki on binlerce insan da Öcalan bayrakları ile 'Biji Serok Apo' sloganları attı.

Protokol bölümünde BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP İstanbul Eş Başkan adayları Sırrı Süreyya Önder ve Pınar Aydınlar ile BDP milletvekillerinin yanı sıra Berkin Elvan'ın ailesi de yer aldı. Konuşmalara önce İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın nevruz mesajının okunmasıyla başladı.

Konuşma yapanlardan BDP Milletvekili Levent Tüzel, kayıpları andı. HDP'nin "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" diyerek yoluna devam ettiğini ifade eden Tüzel, halkların kardeşliği, özgürlüğü için daha yapacakları olduğunu söyledi. Tüzel, "Hani yoksulluğu, yolsuzluğu kaldıracağız diyerek gelmişlerdi? Hepsi yalan oldu. Meydanlarda hep yatırım sözleri veriliyor. Bu sözler çalma çırpma paralarla veriliyor" dedi.

'İlk görüşmede selam götüreceğiz'

İstanbul HPD Eş Başkan Adayı Sırrı Süreyya Önder, AKP mitinginin yapıldığı yeri göstererek, "Nerede bir hafriyat bir dolum yapılıyorsa bilin ki bir yerlerde de kasalar dolduruluyordur" dedi. "BDP ve HDP yalana, dolana, haksızlığa son vermek için tüm kararlığı ile sizlerin de desteğini alarak koşar adın geliyoruz" diyen Önder, sözlerinin sık sık "Biji Serok Apo" sloganlarıyla kesilmesi karşısında, "İlk görüşmemizde sizlerin selamını, buradaki coşkusunu kendisine ileteceğiz" diyerek karşılık verdi.

'Kazanan halkların kardeşliği olacak'

Selahattin Demirtaş ise saat 15.00 sularında konuşmasına başladı. Alanda aynı anda büyük bir coşku oluştu. "Sizlerle onur diyoruz" diyerek konuşmasına başlayan Demirtaş, Türkiye'nin her yerinde nevruz kutlaması yapan kitlelere selam gönderdi. Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti: "Zalimler zulümleriyle birlikte sandığa gömülecek. HDP'nin sarsılmaz bir güç olduğunu göstermeye az kaldı. Diğer partiler ağaçları kesmek, kaldırım yapmak gibi inşaat faaliyetleri yapıyor. Belediyecilik inşaat faaliyetlerinden ibaret olsaydı, belediye başkanları seçmeye gerek yoktu. Öyle olsa en iyi müteahhitler gelir belediyeleri yönetirdi. Biz belediyeciliği katılımcı, şeffaf, yerel, barışı kurmak ve inşa etme mekanizmalarıdır. HDP'nin asıl amacı budur."

İstanbul'un yarısının kadın olduğunun belirten Demirtaş, "HDP'nin de yarısı kadındır. HDP ve BDP dünyada bir rekor kırıyor ve adaylarının yüzde 50'sini kadın adaylardan oluşturuyor. 30 Mart'ta en çok sevinenler halkların kardeşliğine inanalar olacaktır. Biz diğerleri gibi savaşa girmiyoruz. Seçime giriyoruz" dedi. Nevruz kutlamaları bitiminde platformundan sık sık Yenikapı tarafına gidilmemesi ve provokasyonlara gelinmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu.