Kazım: Rüyada gibiyim

T24 - Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Colin Kazım takımına övgüler yağdırarak, "Şu anda rüyada gibiyim. Çok önemli bir kulübe geldiğimin farkındayım beklentileri boşa çıkarmayacağım" dedi.



Sarı-kırmızılı takımın Antalya kampına dahil olan Kazım Kazım, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, kendisinden beklentilerin yüksek olduğunu bildiğini söyledi:



"Şu anda bu bir rüya gibi çünkü çok önemli bir kulübe geldiğimin farkındayım. Beni buraya çok büyük beklentilerle getirdiler. Beklentilere elimden geldiği kadarıyla en iyi şekilde cevap vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın."



En büyük isteğinin bir an önce Galatasaray forması giymek olduğunu vurgulayan Kazım şunları söyledi:



"En büyük isteğim ve hayalim Galatasaray formasını, tabii önce antrenman formasını bir an önce üzerime geçirmek, takımla birlikte çalışmaya ve oynamaya başlamak. Çünkü bana güvenenler vardı ve bu güvenlerini boşa çıkarmayacağımı herkes görecek. Bunu kanıtlamak istiyorum.



"Şu anda tek konsantre olduğum; bu takımın başarısı ve Colin Kazım'ın Galatasaray formasıyla ne yapacağı. Bunu da herkes görecek zaten. Şu anda yeni bir sayfa açıldı. Hem benim hem de ailem için yeni ve güzel bir sayfa açıldı. Galatasaray gibi büyük bir camiaya geldim.



"Aynı zamanda Galatasaray için de yeni bir sayfa açılıyor biliyorsunuz. Yeni ve çok güzel bir stada geçiliyor. O yüzden hem benim hem de takımım açısından güzel bir sayfa olacaktır."



"Galatasaray daha iyi yerlere gelecek"



Galatasaray'ın ligdeki konumunu hak etmediğini belirten Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, "Galatasaray benim de yardımımla mutlaka daha iyi yerlere gelecektir" dedi.



24 yaşındaki Kazım, "böyle güzel bir formayı giyeceğim için çok mutluyum. Tek istediğim şey bir an önce takımda oynamaya başlamak, bir an önce antrenmanlara katılmak. Ailemin bana gösterdiği özeni, hem taraftarların hem de yönetimin bana olan güvenlerini boşa çıkarmadan Colin Kazım'ın neler yapabileceğini kanıtlamak istiyorum" diye konuştu.



Fenerbahçe tarafından sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Kazım, sarı-lacivertli kulübe 2007-2008 sezonunun başında Sheffield United'dan transfer edildi ve 66 Süper Lig maçında beş gol kaydetti. Galatasaray, 28 kez Türk milli takımında oynayan Kazım Kazım ile üç buçuk yıllık sözleşme imzaladı.