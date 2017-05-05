Kazım Kızıl’ın kendisi cezaevinde, filmi salonlarda

İşçi Filmleri Festivali’nin İzmir ayağında, tutuklu video aktivisti Kazım Kızıl’ın 'Neredesin Arkadaşım?' belgeselinin gösterimi yapıldı.

Evrensel’in haberine göre, ‘Cesaret Bulaşıcıdır’ temasıyla bu yıl 12. kez düzenlenen İşçi Filmleri Festivali’nin İzmir ayağında, tutuklu video aktivisti Kazım Kızıl’ın çocuk işçiliğini konu aldığı 'Neredesin Arkadaşım?‘ isimli belgeselin gösterimi yapıldı.

Şiddeti belgelerken gözaltına alındı

16 Nisan referandumunun ardından yapılan protestolar esnasında polisin eylemcilere uyguladığı şiddeti belgelerken 17 Nisan günü gözaltına alınıp 21 Nisan’da da altı üniversite öğrencisi ile birlikte tutuklanan belgeselci ve video aktivist Kazım Kızıl’ın henüz kurgusu tam bitmeyen son belgeseli 'Neredesin Arkadaşım’ın prömiyeri yapıldı. Gösterimin ardından belgeselin yapımcısı Yunus Erduran, Kızıl’ın kardeşi Mervan Kızıl ve Kazım Kızıl’ın da gönüllüsü olduğu Kamera Sokak Kolektifi'nden Onur Yıldırım ile söyleşi gerçekleştirildi.

"Suriyeli çocuk işçilerle ilgili de bir belgesel yapacağız Kazım ile"

Katılımın yoğun olduğu gösterime Kazım Kızıl’ın katılamaması burukluk yarattı. Gösterimin ardından sözü alan filmin yapımcısı Yunus Erduran, çalışmalarına devam edeceklerini belirterek “Bu bir seri olacak. Sokakta çalışan Suriyeli çocuk işçilerle ilgili de bir belgesel yapacağız Kazım ile. Çocuk bedeni üzerindeki tahakküm tüm dünyada inanılmaz boyutlarda. Umarım Kazım kısa sürede çıkar da bu meseleyi daha görünür kılmak için en hızlı şekilde çalışmaya başlarız” dedi.

Kızıl’ın kardeşi Mervan Kızıl ise şunları söyledi “Kazım da çocukken tütün kırardı. Bu yüzden belgeselde Kazım’ın da çocukluğunu görebiliriz. O, filmine Neredesin Arkadaşım? ismini vermiş biz de şimdi ona soruyoruz Neredesin Arkadaşım?" dedi.

"Kazım Kızıl’a Özgürlük"

Son olarak yurttaş haberciliği yapan Kamera Sokak Kolektifi’nden Onur Yıldırım, "Kazım Kızıl’a Özgürlük" adıyla yürütülen sosyal medya kampanyasından bahsederek kampanyaya destek vermeye çağırdı. En yüksek hayır oranının çıktığı illerden biri olan İzmir’in, "hayır tutuklusu" gençlere sahip çıkmak için herkes elinden geleni yapmaya çağırdı.

Kazım Kızıl’a özgürlük için başlatılan imza kampanyasına destek olmak için bit.ly/kazimaozgurluk linkine tıklayarak imzacı olabilirsiniz.