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Kazım Kızıl davasında gözaltı

Kazım Kızıl'la birlikte 24 kişinin yargılandığı davada gerginlik çıktı

10 Temmuz 2017 19:08

Kazım Kızıl'la birlikte 24 kişinin yargılandığı davada gerginlik çıktı. Mahkemeyi izleyen Zafer Yörük 'telefonuyla oynadığı' gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gazeteduvar'da yer alan habere göre, Yönetmen Kazım Kızıl ve 6 üniversite öğrencisiyle birlikte 24 kişinin yargılandığı dava başladı. 

16 Nisan referandumu sonrasında yapılan eylemlerde gözaltına alınanların yargılandığı dava 2 saat geç başladı. Savunma yapan avukatlar olay günü çekilen görüntülerin kim tarafından çekildiği belli olmadığı gerekçesiyle itiraz etti.

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