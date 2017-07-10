Kazım Kızıl davasında gözaltı

Kazım Kızıl'la birlikte 24 kişinin yargılandığı davada gerginlik çıktı. Mahkemeyi izleyen Zafer Yörük 'telefonuyla oynadığı' gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gazeteduvar'da yer alan habere göre, Yönetmen Kazım Kızıl ve 6 üniversite öğrencisiyle birlikte 24 kişinin yargılandığı dava başladı.

16 Nisan referandumu sonrasında yapılan eylemlerde gözaltına alınanların yargılandığı dava 2 saat geç başladı. Savunma yapan avukatlar olay günü çekilen görüntülerin kim tarafından çekildiği belli olmadığı gerekçesiyle itiraz etti.