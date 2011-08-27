-Kazım Kazım 25 yaşında İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - Galatasaray futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından teknik ve taktik çalışmalar yaptığı bildirildi. Bu arada, sol kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle Servet Çetin'in, sol dizindeki patellar tendinit sebebiyle de Gökhan Zan'ın günü tedaviyle geçirdikleri duyuruldu. Öte yandan, antrenmanın ardından, bugün 25 yaşına giren Kazım Kazım'ın doğum günü kutlandı. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.