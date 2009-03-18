'Kazım ile görüşmem olmadı'

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mario Berk, Fenerbahçeli Kazım Kazım ile ilgili sarı-lacivertli kulübün kendisine yönelik açıklamalarına yanıt verdi.



Mario Berk, siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Fenerbahçeli futbolcu Kazım Kazım ile herhangi bir görüşmesinin olmadığını belirterek, şunları söyledi:



"Bugün 'Kazım'ın İsyanı' başlığı ile yer alan haberde, Fenerbahçeli futbolcu Kazım Kazım'ın, kendisini sürekli aradığım şeklindeki iddiasını şaşkınlıkla ve hayretle okudum. Söz konusu futbolcuyla, Fenerbahçe Kulübü'ne geldiği günden bu yana herhangi bir görüşmem olmadığı gibi, olması da mümkün değildir. Durum böyleyken, Fenerbahçe Kulübü'nün, bu asılsız demeç ve varsayımlar üzerinden bir açıklama yayımlaması ve transferin nasıl yapılacağı yönünde görüş belirtmesi de en az bu haber ve demeç kadar şaşırtıcıdır, yadırganmıştır."



"Neyi, ne zaman, kiminle görüşeceğini çok iyi bilen Beşiktaş Kulübü'nün ve onun başkanının, gerek transfer ve gerek sporun içindeki tüm konularda etik değerlere ne kadar sadık olduğunu tüm kamuoyu yakından bilmektedir" diyen Berk, "Fenerbahçe Kulübü'nün şahsıma önerilerde bulunmak yerine, kendi futbolcusunun neden böyle bir demeç verdiğini sorgulaması, gerçeği öğrenmesi daha yerinde ve doğru olacaktır." diyerek açıklamasını tamamladı.

