Kazım için karar verildi



Aziz Yıldırım yönetimi sezon içinde hem yönetimle, hem de Teknik Direktör Luis Aragones ile sorunlar yaşayan Kazım'ı satmaktan vazgeçerken, bu oyuncu da ayrılık isteğini geri çekip takımda kalmaya karar verdi.



Bir yıl daha sözleşmesi olan Kazım'ın Aragones'in ayrılacağını öğrendiğinden bu yana, maaşına istediği zamdan ve gitmekten çark ettiği bildirildi.



Fenerbahçe Yönetimi'nin de maliyeti nedeniyle Kazım'ı satmak istemediği ortaya çıktı. Kazım'ın özellikle yeni bir teknik direktör geleceği için Fenerbahçe'deki geleceğine iki ay öncesine oranla daha umutlu baktığı ve bu konuda yönetim ile de barış sağladığı belirlendi.