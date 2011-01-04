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Spor

KAZIM GALATASARAY'DA İSTANBUL (A.A)

04 Ocak 2011 21:42

-KAZIM GALATASARAY'DA İSTANBUL (A.A) - 04.01.2011 - Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden milli futbolcu Kazım Kazım'ı kadrosuna katarak, 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray Sportif Sınai ve Yatırımlar A.Ş'den İMKB'ye yapılan açıklamada, Kazım Kazım ile 2010-2011 sezonunun 2.yarısından başlamak üzere 2013-2014 futbol sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, yapılan sözleşmeye göre Kazım Kazım'a 2010-2011 sezonu için 625 bin avro sabit transfer ücreti ve 15 bin avro maç başı ücreti ödeneceği aktarılırken, ''2011-2012 sezonu için 1 milyon 250 bin avro sabit transfer ücreti ve 16 bin avro maç başı ücreti, 2012-2013 sezonu için 1 milyon 250 bin avro sabit transfer ücreti ve 17 bin avro maç başı ücreti, 2013-2014 sezonu için de 1 milyon 250 bin avro sabit transfer ücreti ve 17 bin 500 avro maç başı ücreti alacaktır'' denildi.

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