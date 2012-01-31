-Kazılarda 3 kafatası daha bulundu DİYARBAKIR (A.A) - 31.01.2012 - Diyarbakır'daki tarihi İçkale'de, insan kemiklerinin bulunduğu bölgede yürütülen kazıda 3 kafatası daha bulunduğu belirtildi. Böylece aynı yerde bulunan kafatası sayısı 26'ya yükseldi. AA muhabirinin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığı bilgiye göre, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de, bir dönem ''ceza ve tevkifevi'' olarak kullanılan yapının yanındaki çevre düzenleme çalışmaları sırasında, insan kemikleri bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sürdürülen kazının dünkü bölümünde 3 kafatası daha bulundu. Böylece, kazılarda şu ana kadar bulunan kafatası sayısı 26'ya yükseldi. Bugün aynı bölgede yağış nedeniyle kısa süreli kazı yapılırken, havanın elverişli durumunda yarın tekrar kazıya başlanılacağı belirtildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na, kazıda iş makinelerinin kullanılması için yazdığı yazıya olumlu yanıt vermesi üzerine kazının daha hızlı ilerlemesi için İl Özel İdaresine ait küçük iş makineleri de kullanılmaya başlamıştı. -Kemikler adli tıpa gönderilmişti- Kazı çalışmaları kapsamında ortaya çıkan kemikler ise numaralandırıldıktan sonra DNA tespiti için toplu halde İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiş, burada yapılacak işlemin ardından, yakınlarının kayıp olduğunu iddia eden vatandaşlardan alınacak kan örnekleriyle, kemiklerden elde edilen DNA'ların karşılaştırılıp, kimlik tespitlerinin buna göre yapılacağı belirtilmişti.